Crítica: Rápidos y furiosos

Rápidos y furiosos

Los autos bailan, los actores se divierten y el espectador sale feliz del cine

Esta vez no está Paul Walker. Esta vez tienen a Kurt Russell, Helen Mirren, Charlize Theron, Jason Statham y, obviamente, The Rock Johnson, Michelle Williams y, clarísimo Vin Diesel. Es decir, un montón de personas divirtiéndose causando diversión en todos los que vemos estas películas de la serie -que no saga- Rápido y furioso. Que representan lo más noble del cine de entretenimiento: mucho para ver, imágenes claras, desaforadas, creativas y divertidas que nos recuerdan que el cine puede ser una enorme abstracción y aún así crear emociones y sentimientos hacia personajes más grandes que la vida. La trama es lo de menos: solo sepa el lector que todo es desaforado pero preciso y que encontrará lo que busca en gran proporción. Todos los actores hacen lo que deben y muy bien: actuar con la voz y, sobre todo, con el cuerpo, inventando esos autos que en realidad crea la computadora.

Puntaje 8

Título original: The fate of the furious, EE.UU., 2017

Duración: 137’

Dirección: F. Gary Gray

Intérpretes: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodríguez, Charlize Theron, Jason Statham

Calificación: Apta para mayores de 13 años