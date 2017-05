Cristina pidió unidad e insinuó que no será candidata: “Me excluyo”

Tras hacer un fuerte llamado a la unidad del "movimiento nacional, popular y democrático", Cristina Kirchner insinuó ayer que no será candidata en las próximas elecciones. "Me excluyo", dijo, con cierta ambigüedad, ante unos 300 dirigentes reunidos en la sede del Sadop, el sindicato que agrupa a los docentes de escuelas privadas.

"No nos enojemos con los que creyeron en el Gobierno, pero sí ayudémoslos a que comprendan que es necesario que nos den una mano para que podamos reconstruir una Argentina. Por favor, no lo estoy haciendo desde mi persona", empezó la frase la ex presidenta, en el último acto en Buenos Aires antes de que arranque hoy su gira por Europa.

Después remató: "Me excluyo, y nadie grite ni nada. Me excluyo. Es necesario ayudar a pensar a la gente sin que la confundan, sin falsos dilemas ni estúpidas contradicciones, o un nombre o un apellido".

¿Significa que la ex presidenta no será candidata? En el cristinismo preferían anoche no sacar conclusiones definitivas. Advertían que falta mucho tiempo para tomar la decisión y atribuían la frase a una demostración de la voluntad de Cristina de no convertirse en obstáculo de la unidad. "Tuve el honor más grande: haber sido la compañera de Néstor Kirchner. El segundo honor fue haber sido electa por ciudadanos argentinos. Tengo una inmensa responsabilidad para con todos los demás, que es ser la que más ayude a construir esa unidad", dijo después, ante la inquietud de los presentes, que, igual, cerraron el acto con el grito de guerra kirchnerista: "¡Vamos a volver!". ¿Dejó todo listo para un operativo clamor? Por ahora, todo puede ser.

Gira recortada

Más allá de esas especulaciones, el llamado a la unidad resonó ayer durante todo el discurso, en el que también informó que había decidido recortar su viaje a Europa. La primera semana irá a Atenas y Bruselas, como tenía previsto, pero suspendió sus actividades en Londres, programadas para la segunda semana, donde iba a dar una charla en la Universidad de Oxford.

La ex presidenta señaló que lo había decidido tras el fallo de la Corte que benefició a represores. "No podía estar tanto tiempo afuera", dijo. El juez Claudio Bonadio, que la investiga en las causas de Hotesur y Los Sauces, autorizó el viaje tras fijar una caución de 150.000 pesos, que depositó el presidente del bloque de diputados del FPV, Héctor Recalde.

Sobre la decisión del máximo tribunal, Cristina instó a la sociedad a reaccionar para revertir la decisión. Calificó el fallo como "un retroceso de veinte años" y como un "punto de inflexión", y mencionó la marcha que los organismos de derechos humanos están convocando para la semana que viene.

Después dijo que quería hablarles a los trabajadores. Advirtió que Mauricio Macri profundizará el ajuste después de las elecciones, denunció que el Gobierno violará la ley de movilidad jubilatoria y sostuvo que sólo puede evitarse con la unidad del movimiento obrero. "No se trata de oponerse. Tenemos que reconstruir una relación de fuerzas que se modificó en la Argentina", señaló.

