Cristina Kirchner pidió suspender la marcha contra el Gobierno

La ex presidenta Cristina Kirchner se reunió este viernes con representantes de la Corriente Federal de Trabajadores y les pidió que suspendieran la marcha contra el Gobierno convocada para el 7 de agosto, día de San Cayetano.

El encuentro con los sindicalistas Sergio Palazzo, Horacio Ghillini y Héctor Amichetti, se llevó a cabo en el Instituto Patria, y allí la precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, les pidió que en lugar de realizar la marcha convoquen a una "gran votación" en las PASO.

"Sé que los trabajadores tienen más que sobradas razones para reclamar, pero también sé que en lugar llamar a una movilización el 7 de agosto, lo que debemos hacer es convocar a una gran votación el 13 de agosto", relató desde su cuenta de Telegram.

La ex mandataria sostuvo, además que el Gobierno de Cambiemos "no escucha las movilizaciones, sólo las distorsiona y desacredita" y que tampoco "escucha el dolor de quienes pierden sus trabajos, no llegan a fin de mes, no pueden pagar facturas astronómicas de servicios públicos o tienen que cerrar sus comercios o sus fábricas".

"Por eso les pedí que el esfuerzo de la movilización se convierta en fuerza para una gran votación. Una gran votación que el 13 de agosto le diga al Gobierno de Cambiemos que así no se puede seguir", concluyó.

La marcha convocada por sectores sindicales y movimientos sociales, pretende replicar la movilización del año pasado que partió desde la Iglesia de San Cayetano, en Liniers, rumbo a Plaza de Mayo.

