Cristina Kirchner dijo que no le interesa volver a tener un cargo público: “Me excluyo”

Cristina Kirchner no viajará a Londres:

La ex presidenta Cristina Kirchner sugirió que no será candidata en las próximas elecciones al señalar que "que no le interesa" volver a tener un cargo, como le pidieron desde las gradas del auditorio porteño del sindicato de docentes privados Sadop, donde compartió un acto con sindicalistas.

"Tenemos que pensar en una reconstrucción de la Argentina y me excluyo para que nadie se confunda", dijo la ex mandataria, quien, al responder a un mensaje desde la tribuna, de la que le gritaron "¡Tenés que volver Cristina"!, respondió: "No me interesa. He sido dos veces presidenta y he tenido los honores más grandes. Para mí, lo importante es que vuelvan ustedes, los que trabajan, los jóvenes, los que quieren al país".

En el evento, Cristina informó que acortará su gira en Europa: finalmente no viajará a Londres, donde tenía previsto dar una charla en Oxford Union. La ex mandataria viajará el 6 de mayo a Grecia, donde estará tres días y luego volará a Bélgica.

"Salgo mañana pero he decidido que el capítulo inglés no lo voy a hacer porque sino son dos semanas que tengo que estar afuera", indicó.

"Con Oxford hablaré para avisarles, es la segunda vez que me invitan, el año pasado también me invitaron. Producto de lo que pasó ayer considero que estar dos semanas afuera y no estar ayudando no está bien. Lo decidí porque siento que alguien me está diciendo 'quedate' y no estés tanto tiempo afuera", agregó.

El juez Claudio Bonadio autorizó este jueves a Cristina Kirchner a viajar a Europa, luego de que se acreditara la fianza de 150 mil pesos que pagó Héctor Recalde , jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria.

Por la situación judicial en la que se encuentra Cristina Kirchner, está obligada a informar sus salidas del país y en el caso de la investigación del caso Los Sauces tiene que pedir autorización. La ex presidenta tenía previsto viajar a Grecia, Bélgica e Inglaterra, aunque finalmente no irá a Londres.

La agenda

El sábado 6 de mayo arribará a Atenas por la tarde y no tendrá actividades. Al día siguiente, visitará un campo de refugiados y cenará con Panos Rygas, secretario general de Syriza, entre otras cosas. El lunes se reunirá con el primer ministro griego, Alexis Tsipras y por la tarde expondrá en un teatro para 1400 personas, donde hablará sobre "Capitalismo y neoliberalismo, la crisis democrática y la experiencia Suramericana.

El martes viajará a Bruselas, a donde llegará ya de noche. El miércoles 10 se reunirá en el Parlamento europeo con un grupo de eurodiputados como el ex candidato a presidente de España Pablo Iglesias y por la tarde tendrá una audiencia con Luca Visentini, Secretario General de la Confederación Europea Sindical.

