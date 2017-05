Cristina dijo que el Gobierno digitó la devaluación del dólar

Cristina Kirchner, antes de declarar ayer. Foto: Télam

Como nunca, Cristina Kirchner se mostró de buen humor en Comodoro Py. Es que la cita que tuvo ayer en los tribunales no fue para declarar como imputada, sino en calidad de testigo de una causa contra el Gobierno.

La ex presidenta habló durante más de dos horas frente al fiscal Jorge Di Lello en el caso bautizado como la "contradenuncia" por la operación del dólar futuro. Bajo juramento, aseguró que el gobierno actual digitó una devaluación para que allegados a Mauricio Macri pudieran enriquecerse.

"La devaluación [del actual gobierno] generó ganancias millonarias para algunos funcionarios que compraron dólar a futuro", manifestó Cristina Kirchner.

Más notas para entender este tema

La ex presidenta se metió en la campaña

Según pudo conocer LA NACION de fuentes judiciales, la ex mandataria dijo tener "conocimiento" sobre una reunión que habría ocurrido "el domingo 13 de diciembre" en la que funcionarios decidieron devaluar el dólar a $ 16 y "fijar el valor de los contratos de dólar a futuro". Mencionó como parte de esa mesa al vicejefe de Gabinete Mario Quintana, al ministro de Finanzas Luis Caputo y al titular del Mercado a Término de Rosario (Rofex).

Para la ex mandataria, la decisión de fijar el dólar a ese monto implicó un amplio beneficio para funcionarios y allegados al Gobierno que habían comprado dólares a futuro. Una evidencia de la maniobra, dijo, es que luego el dólar bajó y hoy está por debajo de los $ 16.

Acusación

Atenta a la versión taquigráfica de su testimonial, en varios momentos Cristina reclamó que le releyeran sus dichos y que introdujeran algunas correcciones.

La causa, que instruye el juez Sergio Torres, se inició por una contrademanda radicada por un grupo de diputados kirchneristas el 13 de abril del año pasado, día en que Cristina Kirchner prestó declaración indagatoria en la primera causa del dólar futuro. Así se abrió un segundo expediente que puso la lupa en la gestión de Cambiemos.

Están imputados el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger; el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el director del Banco Central, Pablo Curat, y el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello. El fiscal también pidió investigar a los titulares de las firmas Caputo (de Nicolás Caputo) y Chery Socma SA (de la familia Macri).

Ayer, Cristina acercó un gráfico a la fiscalía para explicar la operatoria, pero luego decidió no entregarlo porque consideró que no era claro. La ex mandataria aseguró que durante su gestión, las decisiones de política monetaria eran tomadas por el BCRA y no por la Casa Rosada. "Nadie toma decisiones para perjudicar al gobierno que viene", resaltó. Dijo que con Cambiemos el tipo de cambio se decidió desde la cúpula del Poder Ejecutivo, violando la ley.

La ex presidenta también apuntó contra el juez Claudio Bonadio, al señalar que "la maniobra estuvo perfectamente articulada desde el Poder Judicial". Para los denunciantes, el magistrado avaló la operatoria cuando fue consultado por Sturzenegger.

El fiscal Di Lello le aclaró a la ex mandataria que, al estar procesada en otra causa que investiga la misma maniobra, no estaba obligada a responder todas las preguntas. Sin embargo, Cristina no eludió las consultas y se mostró distendida. "¡Qué fiscalía más ecuménica!", dijo al elogiar una foto del padre Carlos Mugica. También le dedicó unos instantes a sacarse fotos con empleados judiciales.

Al salir de la fiscalía y en medio de un fuerte operativo de seguridad que bloqueó parte del quinto piso de Comodoro Py, Cristina bajó al cuarto nivel, al juzgado de Bonadio. Allí, escoltada por su abogado Carlos Beraldi, fue notificada de su procesamiento en la causa Los Sauces.

Ayer Cristina también destrabó el viaje que tiene planificado a Europa. Contó para ello con la ayuda del titular del bloque del FPV Héctor Recalde, que le pagó los $ 150.000 que había fijado Bonadio como caución real para poder salir del país. "Cristina tiene todo inhibido, no podía pagar y Recalde es un abogado laboral exitoso", señalaban ayer en el kirchnerismo.

La ex presidenta tiene previsto iniciar su gira europea el sábado, en Atenas. El viaje finalizará en el Reino Unido. Cuando regrese al país, Recalde podrá recuperar el desembolso.

Más sobre Elecciones 2017

La estrategia porteña de Carrió abre incógnitas

La ex presidenta se metió en la campaña

El deseo de Florencio Randazzo de competir con Cristina Kirchner en la Provincia

El Pro de Capital, terminante con la candidatura de Martín Lousteau: "No fue ni es parte de Cambiemos”

Lousteau ya tiene la tropa y la estrategia para pelear contra Pro y Carrió en la Capital

Cristina Kirchner se mete en la campaña de la provincia de Buenos Aires

Leer mas