Creadores de la app antipolen buscan financiación para ir a Estados Unidos

El gobernador Omar Gutiérrez mantiene intacta su buena relación con la gestión de Mauricio Macri, a tal punto que se ofreció a ser el primero en financiar obra pública “fifty-fifty”: 50% con aporte provincial y 50% nacional.“Estamos haciendo podio en la magnitud de inversiones. La provincia de Neuquén es la provincia que más inversiones ha recibido en estos 18 meses, per capita, y la segunda en valores absolutos, ahí arañando un cachito atrás de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y tomo el guante y así como hemos llevado adelante estos convenios 30/70: 30% de recursos económicos pone la provincia y 70% pone la Nación, tomo el guante del desafío del presidente Macri y estoy totalmente de acuerdo que vayamos a nuevos convenios en el cual el aporte sea mixto, pero igualitario: 50% va a poner la provincia y 50% el gobierno federal. Aquí Neuquén está primero aceptando ese desafío”, aseguró ayer Gutiérrez al finalizar un acto en el salón de acuerdos de Casa de Gobierno, del que se retiró sin hablar con la prensa.El mandatario, escoltado por la precandidata a diputada nacional de la lista Azul y vicepresidenta primera de la Legislatura, Alma “Chani” Sapag, firmó convenios para la construcción de establecimientos educativos y hospitales en Plottier, San Martín de los Andes, Zapala, Centenario y Cutral Co que implican una inversión total de 1170 millones de pesos, con financiamiento mixto en la proporción 70/30 (ver página 5). Del acto participó el secretario de Obras Públicas de la Nación, Jorge Sábato, la ministra de Educación Cristina Storioni y el secretario de Obras Públicas, Ricardo Esteves. El único intendente que tomó la palabra fue el de Villa La Angostura, Guillermo Caruso, tercero en la lista de precandidatos al Congreso que apoya Gutiérrez.“Es el mismo programa 70-30, que se transformaría en un 50-50. Todavía nosotros desde las áreas técnicas no hemos tenido las características particulares, pero me imagino que es eso”, explicó Esteves tras el acto protocolar.Respecto de cómo haría la provincia para afrontar la nueva proporción, el funcionario dijo: “sino tenemos que aportar el 100. Lo que tengamos lo aportaríamos. En este momento estamos aportando en un 30, tenemos que aportar en un 50 porque nosotros históricamente todas las obras de la provincia la hicimos con recursos de Tesoro provincial.”Esteves indicó que el gobierno nacional “no reduce su aporte, está haciendo un ofrecimiento mayor. El monto que está aportando es el mismo nada más que distribuido en mayor cantidad de obras.” Afirmó que aún no está establecido a partir de cuando comenzaría el “fifty-fifty”.