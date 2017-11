Corea del Norte, cada vez más aislada: ahora Air China canceló vuelos a Pyongyan

La aerolínea estatal Air China canceló temporalmente los vuelos a Corea del Norte "debido a operaciones comerciales insatisfactorias", según manifestaron fuentes de la compañía en declaraciones al portal chino The Paper, según replicó la agencia de noticias EFE. En tanto, en el portal Shanghai List también confirmaron la noticia y sostuvieron que es "una decisión comercial, no política" y que, ya en abril, Air China había cancelado esta ruta por un mes y luego redujo la frecuencia a dos por semana.

#AirChina has suspended flights to the #DPRK due to "unideal operation," China's The Paper reported citing the airline's official https://t.co/fNP2PB54RN pic.twitter.com/xWusRxEXR9

— China Plus News (@ChinaPlusNews) 22 de noviembre de 2017