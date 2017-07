Consejos y receta para convertirse en vegano de la mejor manera

Si te gusta leer los libros de cocina más que hacer las recetas, tienes que leer a Ann Hodgman, una de las pocas autoras cuyas introducciones hacen reír a carcajadas. Su último libro, Vegan Food for the Rest of Us: Recipes Even You Will Love, no es una excepción y puedes verlo en el título, traducido como Comida vegana para el resto de nosotros: recetas que hasta a ti te gustarán. Ahí Hodgman, de 60 años, lleva su sentido del humor al tema vegano, algo que ella ha intentado hacer desde que, en 2009, se convirtió en vegetariana.

Vamos a tomar la introducción de una receta que ella misma titula como "Carne de Coliflor". "Puedes cortar una coliflor en rebanadas gruesas, como filetes, pero en realidad no es un filete, y nunca lo será, aunque esté de color marrón y esté caramelizado. Aunque, claro, carne es un nombre muy sexy".

Hablé con Hodgman sobre sus experimentos en la cocina vegetariana. Y a continuación podrás leer algunos extractos:

P: Hay libros de cocina de vegetales, pero no es un libro común. De hecho, usted incluye una cita divertida de Peg Bracken acerca de la falta de atractivo que tienen las verduras.

R: Me encantan los vegetales. Pero cuando la gente dice que lo único que necesitan para vivir en una isla desierta son verduras… ¿Qué quieren decir con eso? Si te imaginas el sabor de la col, que por cierto me gusta mucho, contra el de los dulces… ¿Cómo puedes competir con eso? Hay algo que no se cuenta entre las propiedades de la comida vegana, y es la grasa. Si solo dependes de los vegetales, debes tener una fuente de energía vegetal lo suficientemente rica. Las verduras no tienen tanta grasa o azúcar como otros alimentos. Por desgracia, las grasas vegetales se derriten más fácilmente, así que tienes que intentar que tu pastel no se convierta en una balsa de aceite.

P: El libro termina por convertirse en un viaje de experimentación. ¿Por qué lo hizo de esa manera?

R: Entré en la tarea pensando que tenía que hacer que el sabor del tofu fuera bueno y que los quesos que no provienen de los lácteos también tuvieran un sabor rico. Durante un año no supe qué hacer. Mi casa estaba llena de productos e ingredientes veganos. Mi marido me dijo: "No me importaría volver a probarlo", después de que elaborase mi propio seitán [un preparado a base de gluten de trigo] y pensara que lo había hecho mal. Me di cuenta de que estaba haciendo las cosas como si fueran fórmulas químicas. Pero cuando decidí que solo haría cosas que sabía que quería comer, ahí se hizo mucho más fácil.

P: ¿Qué piensas de los derivados de la carne?

R: La mayoría de las carnes falsas que he probado son bastante repulsivas. Prefiero ingerir una pequeña cantidad de proteína vegetal texturizada o gluten de trigo para crear esa sensación de estar mordiendo una hamburguesa. Las legumbres son buenas, pero creo que no se puede hacer una hamburguesa vegana sin incluir gluten de trigo. ¿Qué estás buscando en una hamburguesa? Que sea sustanciosa, crujiente y que no sientas que estás comiendo un puré de papas.

P: Me encantó la idea de utilizar gluten de trigo para agregar textura a las hamburguesas veganas… ¡Funciona!

R: No creo que mis hamburguesas veganas se parezcan exactamente a las hamburguesas convencionales, pero para mí son tan buenas como las auténticas.

P: ¿Alguna recomendación para aquellos que quieren convertirse en veganos?

R: Puedo decir que moralmente te sientes mucho mejor cuando no comes carne. Dicho esto, la comida es muy importante para las emociones de las personas y se ha de destacar eso. Renunciar a la comida ha sido algo muy importante, así que hágalo gradualmente.

Ingredientes para hacer una hamburguesa vegana:

7 cucharadas de aceite vegetal

2 cebollas grandes, picadas (4 tazas)

1 kg. de champiñones blancos

4 tazas de arroz cocido o integral

1/3 taza de salsa de soda baja en sodio

¼ taza de ketchup

3 cucharadas de miso blanco

1 ½ cucharada de albahaca seca

2 cucharaditas de pimienta negra recién molida

1 cucharadita de tomillo seco

1 cucharadita de humo líquido natural

3 a 3 ½ tazas de gluten

