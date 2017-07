Confirmado: Coldplay viene a la Argentina el 14 de noviembre

Coldplay anunció que volverá a Argentina y Brasil en noviembre para presentar sus últimos shows con la gira que rompió todos los records: A Head Full Of Dreams Tour.

La gira terminará en el mismo lugar donde empezó, el Estadio Único de La Plata en Buenos Aires, con un show producido por Live Nation y DF Entertainment. Desde esa fecha en marzo 2016, la banda ha recorrido el mundo vendiendo más de 4,6 millones de tickets para sus shows en Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y Norte América. Las nuevas fechas son:

Martes 7 de noviembre – Allianz Parque, Sao Paulo, Brasil

Sábado 11 de noviembre – Arena do Gremio, Porto Alegre, Brasil

Martes 14 de noviembre – Estadio Único de La Plata, Buenos Aires, Argentina

Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 10 de julio a las 10 por www.allaccess.com.ar y puntos de venta. También se van a poder adquirir las entradas en efectivo en los puntos de venta habilitados.

Estos son los precios del show:

PLATEA TRASERA | $700 + $110 (service charge)

GENERAL CON ACCESO A CAMPO | $1350 + $200 (service charge)

PLATEA | $1450 + $215 (service charge)

PLATEA PREFERENCIAL | $2000 + $300 (serviche charge)

El 14 de julio, Coldplay lanzará Kaleidoscope EP, compuesto por cinco nuevas canciones, incluyendo una versión en vivo del hit en colaboración con The Chainsmokers, Something Just Like This. El EP es una continuación del aclamado álbum A Head Full Of Dreams, que ha vendido más de 5 millones de copias desde que salió en diciembre de 2015.

Una nueva canción del EP, A L I E N S, ya se estrenó. Coldplay donará todas las ganancias de la canción a Migrant Offshore Aid Station (MOAS), una ONG internacional que rescata inmigrantes y refugiados en peligro en el mar Mediterráneo.

