Con gusto a poco

En Floresta, All Boys y Flandria no se sacaron ventajas e igualaron 0-0. El punto terminó sentándole mejor al Canario.

El Albo no pudo con el Canario (foto: Prensa All Boys).

Que no se escape el Bicho Bicho high Hasta acá llegó

All Boys y Flandria empataron sin goles y el visitante se fue con mejor sabor que el local. Es que el Albo llegaba golpeado tras la caída por la mínima ante Santamarina en Tandil y al costarle tanto ganar comienza a pensar más en escaparle a los últimos cuatro puestos de los promedios que en aspirar a terminar en los primeros dos de la tabla de posiciones.

El Canario, en cambio, se llevó un gran punto de Floresta ya que había terminado el año con siete derrotas al hilo que lo complicaban mucho pero en 2017 enderezó el rumbo y este año todavía no cayó, con tres triunfos y la misma cantidad de empates (el partido ante Brown de Madryn fue postergado). Así, Flandria sigue en descenso aunque esté en levantada y All Boys está a sólo seis unidades de Independiente Rivadavia, último que estaría perdiendo la categoría.

Formaciones

ALL BOYS: Nahuel Losada, Emilio Porro, Pablo Frontini, Emir Faccioli, Maximiliano Martínez, Franco Piergiácomi, Hugo Soria, Cristian Canuhé, Juan Manuel Vázquez, Maximiliano Salas y Guido Dal Casón. DT: José Romero.

FLANDRIA: Leonardo Griffo, Juan Cruz Randazzo, Gabriel Díaz, Williams Riveros, Andrés Camacho, Lucas Vicente, Alejandro Altuna, Mauro Bellone, Ramiro Fergonzi, Franco Costa y Sebastián Matos. DT: Favio Orsi / Sergio Gómez

Cambios: ST 19m Hernán Rivero x Guido Dal Casón (A), 21m Mauro Milano x Franco Piergiácomi (A) y Alejandro González x Lucas Vicente (F), 30m Pablo Bueno x Franco Costa (F), 42m Alexis Vega x Cristian Canuhé (A) y 43m Walter Ortíz x Ramiro Fergonzi (F).

Suplentes: De All Boys: Luciano Molini, Sebastián Ibars, Darío Stefanatto, Alexis Vega, Braian Ceballos, Mauro Milano y Hernán Rivero. De Flandria: Mauro Ruggiero, Diego Sosa, Martín Seri, Alejandro González, Walter Ortíz, Pedro Sosa y Pablo Bueno.

Amonestados: Cristian Canuhé y Hugo Soria (A); Lucas Vicente, Mauro Bellone, Williams Riveros, Gabriel Díaz (F).

Cancha: All Boys.

Arbitro: Ignacio Lupani.

All Boys Flandria

