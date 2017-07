Compró 235 desodorantes al precio de uno gracias a un cartel confuso

Juan vive en la ciudad de Altamira, México y encontró un cartel que le permitió ahorrar mucha plata en desodorantes. Compró 235 unidades al precio de una porque la oferta de venta era confusa.

El hombre pagó 40 pesos mexicanos por los 235 desodorantes marca Axe. El cartel precisamente decía: “TODOS los desodorantes Axe a solo 39.90”.

Juan explicó que el anuncio no especificada “cada uno”. “Se me ocurrió, pregunté y me dijeron que sí me la tenían que hacer válida“, dijo Juan al medio local El Cinco.

Si bien al principio ni la vendedora ni el gerente del local querían venderle los productos una organización de defensa del consumidor pidió que le saque fotos al cartel. “Me dijeron que me los tenían que vender y que llevara las fotos impresas y ellos me acompañaban en un lapso de tres días o cuatro a que me hicieran la venta válida porque es un error de ellos y no de uno“, dijo.

Fuente: Informacion General – Revista TKM Argentina

