Cómo reaccionario Carrió y Stolbizer ante las acusaciones de De Vido

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió principal impulsora de la expulsión del diputado Julio De Vido, advirtió este miércoles que el ex ministro de Planificación "es casi como Odebrecht, o más, y esto lo saben los políticos, empresarios y sindicalistas" a la hora de insistir con la remoción del legislador kirchnerista.

En el debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la legisladora dijo "no deberle ni haberle pedido ningún vuelto" a De Vido, tras lo cual apuntó que "si alguien en Cambiemos lo hizo, que dé explicaciones a la Justicia". "No estamos tratando las causas criminales, sino el escándalo moral que producen las causas que el ex ministro kirchnerista tiene en su contra" disparó Carrió al defender su iniciativa.

Por su parte, Margarita Stolbizer rechazó el argumento de "inhabilidad moral" para expulsar del cuerpo a De Vido, al plantear que la Constitución Nacional "establece que para la aplicación de esa sanción, debería ser sobreviniente a la asunción de la banca".

Por este motivo, Stolbizer pidió una "autocrítica" de la Cámara de Diputados y apuntó que el cuerpo "debió haber evaluado con anterioridad las condiciones de De Vido".

"Debería aplicarse por la multiplicidad de conductas irregulares en perjuicio de la administración pública", advirtió Stolbizer quien denunció una intención de aprovechamiento electoral de la situación, porque esto inhabilita discutir otras cuestiones".



Cómo reaccionaron Carrió y Stolbizer ante las acusaciones de De Vido

