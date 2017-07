Cómo funciona: Vidal presentó una app para denunciar delitos

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, presentó este miércoles "Provincia Seguridad", una aplicación que podrá usarse en celulares y tablets con el fin de que los ciudadanos denuncien los hechos de los que fueron víctimas, sin tener que ir a la comisaría.

En una primera etapa se podrán denunciar casos de venta de drogas, robos y corrupción policial mediante una aplicación apta para celulares y computadoras "sin necesidad de presentarse en una comisaría", señaló Vidal.

"A partir de ahora las comisarías no tienen más el control de las denuncias y este es un cambio muy profundo en tema de transparencia", precisó la mandataria provincial en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata, según consignó la agencia DyN.

"No queremos tapar nada, ni decir que la inseguridad es una sensación", agregó en alusión al gobierno kirchnerista, a la vez que destacó que la intención es "que los vecinos denuncien" y de esa manera "las estadísticas del delito van a crecer" porque será más fácil denunciar, pero se podrá conocer "dónde se concentran" los mismos, señaló.

Los residentes en la provincia de Buenos Aires podrán "hacer una denuncia sin necesidad de ir a una comisaría y esto resuelve el problema de no querer ir" a una sede policial, ya sea por "las trabas burocráticas, por los tiempos que se pierden, porque se desalientan muchas veces las denuncias y también por desconfianza, por miedo, por este deterioro que ha habido con el vínculo entre los ciudadanos y la policía que hace que los delitos no se denuncien", manifestó.

En ese contexto detalló: "En casos de narcotráfico y corrupción policial lo podrán hacer anónimamente, sin necesidad de ratificar la denuncia, que sí se tendrá que ratificar en sede judicial en el caso de los robos y de hurtos". Y acotó: "Garantizamos que la denuncia va a llegar a la fiscalía porque hasta ahora la denuncia presentada en papel dependía de la decisión del comisario" que se trasladara a los Tribunales.

"Muchas de las irregularidades que detectamos no solo era la de no tomar las denuncias sino que, aún habiéndolas tomado, no llegaba a las fiscalía para ser investigada en casos en encubrimiento y corrupción policial", remarcó la miembro de Cambiemos.

La aplicación también permitirá que "cada vecino conozca a su comisario y van a poder tener una foto, su nombre, su teléfono, cuál es el cargo que tiene en la fuerza policial y desde hace cuánto está a cargo de esa dependencia", explicó.

"Este sistema sirve en la medida que los ciudadanos denuncien porque ayudará a transparentar las cifras del delito y garantiza que llegue a los fiscales para que la justicia actúe. Todos estamos involucrados", indicó la funcionaria, quien estuvo acompañada por diferentes miembros de su gabinete, entre los que se destacaron el ministro de Seguridad Cristian Ritondo y el procurador general de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand.

Vidal aprovechó el acto para destacar las figuras de los precandidatos a diputados nacional y provincial de Cambiemos, Guillermo Montenegro y Carolina Píparo, respectivamente, a dos días del inicio formal de la campaña electoral para las primarias de agosto.

Antecedentes. En febrero de este año el municipio de Lomas de Zamora lanzó "Alerta Lomas", un sistema gratuito impulsado por el Municipio que permite informar sobre una situación de emergencia a través de un celular, Facebook, Twitter, SMS o mail. El reporte en cuestión llega al Centro de Monitoreo, desde donde se envía asistencia en forma inmediata.

En 2013, el municipio de Tigre lanzó una aplicación para ser descargada en cualquier smartphone y con la cual con sólo apretar un botón, los vecinos pueden conectarse con el Centro de Operaciones Tigre (COT ) y, el lugar del hecho donde se registra el delito denunciado, se detecta vía GPS. y fue implementado por el entonces intendente de esa localidad, Sergio Massa.

