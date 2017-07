Comenzó la campaña pero María Eugenia Vidal no logra cerrar dos paritarias clave

El inicio de la campaña electoral en muchos casos aflojó las tensiones de las negociaciones paritarias, en busca de evitar conflictos visibles que perjudiquen el desempeño del oficialismo en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto. Sin embargo, dos gremios estatales de la Provincia de Buenos Aires siguen un conflicto: se trata de los profesionales de la Salud y los trabajadores de la Justicia. En ambos casos, las ofertas del gobierno de María Eugenia Vidal no superan el 20% en cuotas, muy lejos de la expectativa que tienen ambos gremios después del aumento que consiguieron los docentes, quienes -sumando puntos no remunerativos- llegaron a casi un 27%.

En el Poder Judicial bonaerense habrá un nuevo paro de 48 horas el miércoles y jueves. Ya van 23 días de colapso judicial desde que comenzaron las negociaciones tras la primera reunión oficial del 6 de marzo. Desde esa fecha, la provincia ofreció un 18% de aumento en cuatro cuotas, mientras que desde el sindicato exigieron un 36%. La última reunión fue el 13 de junio, donde el Estado mejoró la oferta hasta proponer un 20% en tres cuotas, lo que también fue rechazado.

La Asociación Judicial Bonaerense advirtió además que si no hay una negociación abierta volverán al paro al regreso del receso invernal de dos semanas. El gremio representa empleados y funcionarios que son unos 22.500 trabajadores. Según informaron desde el sindicato a Perfil, un ingresante del Poder Judicial cobra 13.800 pesos por mes (seis horas por día) y el salario promedio oscila entre los 15 y 20 mil pesos. Pablo Abramovich, secretario general del gremio, dijo a este medio: "Nosotros observamos el piso de la canasta básica que publican desde ATE INDEC que es de 14.600 pesos. No podemos ganar menos que eso. El año pasado cerramos 36% de aumento". "Si no hay convocatoria, no habrá trabajo", advirtió.

Salud. Los trabajadores agremiados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) instalarán el jueves una carpa en el Obelisco. "Queremos que se enteren del conflicto", explicó a este portal el secretario del sindicato Fernando Corsiglia. Ese gremio agrupa cerca de 16 mil profesionales entre médicos, odontólogos, psicólogos, etcétera.

La provincia ofreció un 18% en cuatro cuotas (4,5 trimestral) con cláusula gatillo, mientras que el gremio pidió a principios de año una recomposición del 40%. Ahora apuntan a lograr lo que obtuvieron los docentes.

En el rubro, el salario inicial es de 16 mil pesos y el promedio de 20 mil con 36 horas de trabajo semanal. El gremio estima que el salario inicial debería estar en 23 mil pesos y lo comparan con la Ciudad de Buenos Aires donde "ellos ganan 25 mil de básico", añadió Corsiglia.

Fuentes de de la gobernación dijeron a Perfil que "CICOP nunca cerró una paritaria. Representan al 8 por ciento de trabajadores de salud" y deslizaron una movida política que nada tiene que ver con la recomposición del salario. Sin embargo desde el sindicato los cruzaron: "¡Con este gobierno cerramos dos paritarias el año pasado! Cada año desde la ley de paritarias llegamos a acuerdos con los distintos gobiernos. Representamos a más del 50% de los profesionales de la salud dependientes de la Provincia de Buenos Aires".

