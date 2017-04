NOTICIA

Publicado el 26.04.2017

Cocoon Ibiza desvela su calendario para este verano Ya conocíamos todos los artistas que participarán este verano en Cocoon Ibiza, faltaba por saber qué día estaría cada uno de los invitados y esa duda acaba de ser despejada por la promotora germana. Lunes 29.5.2017 – Grand Opening Terrace: Sven Väth + DJ Koze Club: Nina Kraviz + Ilario Alicante + Dorian Paic

Lunes 5.6.2017 Terrace: Sven Väth + Gerd Janson Club: Adam Beyer + Patrick Topping + Dense & Pika

Lunes 12.6.2017 Terrace: Richie Hawtin + Gaiser Live + Fabio Florido Club: Nina Kraviz + tINI + Anthea

Lunes 19.6.2017 Club: Sven Väth + Mano Le Tough Terrace: Ricardo Villalobos + Sonja Moonear + Martyné b2b Bodin & Jacob

Lunes 26.6.2017 Terrace: Sven Väth + Acid Pauli Club: Ilario Alicante + Josh Wink + Konstantin

Lunes 3.7.2017 Terrace: Sven Väth all night long + Âme live Club: Adam Beyer + Nastia + Dana Ruh

Lunes 10.7.2017 Terrace: Richie Hawtin + Sven Väth Club: Ilario Alicante + Sonja Moonear + Alex & Digby

Lunes 17.7.2017 Terrace: Ricardo Villalobos + Dorian Paic + Alex & Digby Club: Nina Kraviz + Carl Craig + tINI

Lunes 24.7.2017 Terrace: Sven Väth + Solomun Club: Adam Beyer + Ida Engberg + Scuba

Lunes 31.7.2017 Club: Sven Väth + André Galluzzi + Christian Burkhardt Live Terrace: Ricardo Villalobos + Seth Troxler + Craig Richards

Lunes 7.8.2017 Terrace: Sven Väth + Richie Hawtin Club: Adam Beyer + Ilario Alicante + Markus Fix

Lunes 14.8.2017 Terrace: Sven Väth + Âme + KiNK live Club: Nina Kraviz + Ben UFO + Einzelkind

Lunes 21.8.2017 Terrace: Sven Väth + Dixon Club: Ilario Alicante + Popof + Adriatique

Lunes 28.8.2017 Terrace: Ricardo Villalobos + Luciano + Sonja Moonear Club: Adam Beyer + Rødhåd + tINI

Lunes 4.9.2017 Terrace: Richie Hawtin + Adam Beyer + Hito Club: Ben Klock + Slam + Nastia

Lunes 11.9.2017 Club: Sven Väth all night long + Redshape live Terrace: Ricardo Villalobos + Zip + Dorian Paic

Lunes 18.9.2017 Terrace: Sven Väth + Ilario Alicante Club: Nina Kraviz + tINI + Dana Ruh

Lunes 25.9.2017 Club: Richie Hawtin + Matador Live + Fabio Florido Terrace: Ricardo Villalobos + Raresh + Sonja Moonear

Lunes 2.10.2017 – Grand Closing Sven Väth + Adam Beyer + Ilario Alicante + More acts TBA

