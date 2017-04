NOTICIA

Publicado el 25.04.2017

Clone rescata música inédita de James Stinson El próximo mes de junio Clone Aqualung Series va a publicar un EP de 6 temas inéditos firmados por Jack Peoples, alias tras el que se esconde el fallecido James Stinson (mitad de Drexciya).

Se trata de seis temas que el recordado músico grabó a la vez que preparaba su álbum Lifestyles Of The Labtop Café y que acabó firmando como The Other People Place; de ahí el título del EP: Labtop Café. Estos seis temas fueron encontrados en un DAT y ahora salen a la venta más de tres lustros después de que fueran producidos en la que es "una de las ediciones de archivo más importantes de la década" como afirman en Bleep.

Aún no tiene fecha exacta de lanzamiento pero en Bleep ya se pueden reservar las copias y escuchar los snippets entrando aquí.

Tracklist:

01. Song 6 (instrumental)

02. Song 2

03. Song 1

04. Song 4

05. Song 3

06. Song 5 (Vocal) Portada:



Más información:

Comentarios

