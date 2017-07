11/07/2017 – 17:24

Para ella "falta el padre"

Claudia Ciardone: “Ser madre soltera me parece egoísta”

La modelo se refirió a las mujeres que se convierten en madres solteras por elección. Además, opinó sobre el gobierno de Mauricio Macri y pidió que “el gobierno anterior no vuelva más”.

Entrevistada por Ulises Jaitt en “El Show del Espectáculo”, Claudia Ciardone dejó declaraciones picantes. También opinó sobre las mujeres que deciden ser madres solteras.

Consultada sobre Bailando por un Sueño, la modelo dijo: “Es un show que está bueno, a la gente le divierte. A mi me gusta”. Aunque luego agregó: “Quizás tendría que haber descansado un año para que tuviera más emoción”.

Sobre el caso Latorre-Jaitt, opinó: “Diego Latorre es un pelotudo, el hombre que juega a dos puntas no está bueno. La más engañada fue Yanina porque Natacha ya sabía (que él era casado)”. Por otro lado, aseguró que “Nunca me pidieron la puntita”.

Del gobierno de Mauricio Macro opino que “me parece que están haciendo las cosas bien”. “Cualquiera que haya subido hubiera tenido problemas teniendo en cuenta cómo nos dejó el país el gobierno anterior”, añadió. Y deseó que “El gobierno anterior no vuelva más”.

Al preguntarle sobre qué piensa de las mujeres que desean ser madres solteras, expuso: “Las respeto, son decisiones respetables. Hay que estar en el momento de cada uno. Yo hoy no sería madre madre soltera porque me parece una actitud egoísta“.

Sin embargo, aclaró: “Pero no sé cómo me va a pegar la vida el día de mañana y muera de ganas de tener un hijo. Me da la sensación de que le faltaría el papá… me da la sensación que la personalidad tanto de la mamá como el papá son muy fuertes. Aunque hoy en día los chicos se crían con padres separados… que se yo. Es esa cosa de familia tana que tengo que no me permite ver ese camino”.

Por último, Ciardone se sometió a un cuestionario hot. “Si fuese hombre me gustaría ser Robert Downey Jr.”, aseguró, y afirmó que “Si fuese hombre me levantaría a Pampita y a Karina Jelinek, haría un trío con ellas”.

“Duermo en ropa interior… y a veces vestida”, tiró, y reveló que “Tuve sexo en los médanos y lo haría en cualquier lado que me sienta cómoda con esa persona”.

Según Claudia, “El tamaño no importa sino cómo la usan” y el le da un “10” en importancia al sexo oral. A su vez contó que “Los juguetes sexuales valen depende cual. No me gustan los disfraces en el hombre, yo sí puedo”, y que “La autosatisfacción se practica cuando estás sola”.

También confesó que “Me ofrecieron regalos por sexo”, y aseguró que “Si tuviera que vender una parte de mi cuerpo que me dejaría más plata, sería la cola”, cerró.

