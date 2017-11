Cinthia Fernández, a tres años del nacimiento de su hija menor y el escándalo con Matías Defederico: "Pensé que no iba a poder"

Publicidad

El 24 de noviembre de 2014 Cinthia Fernández dio a luz a su tercera hija fruto de su relación con Matías Defederico, con quien ya había tenido a las mellizas Charis y Bella. Horas después del nacimiento de Francesca, la bailarina publicó una carta en las redes sociales en la que anunciaba su separación del futbolista.

“Hoy tuve la tercer llegada más importante de mi vida y también tengo una despedida al ser que, después de mis hijas, le entregué mi corazón y él, el suyo. Sé que es una noticia hermosa y una muy triste. Solo quiero dar la cara y decir que con Maty estamos separados“, aseguraba Cinthia tras una fuerte crisis de pareja y en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista.

Un mes después, Fernández y Defederico se animaron a posar para una revista junto a sus tres hijas y en dicha entrevista ella expresaba sus ganas de volver a ser la familia que formaron: “Tengo la ilusión de volver con Maty”.

Poco tiempo después, la pareja se dio una nueva oportunidad y desde entonces no volvieron a separarse. Vivieron en los distintos países que le tocó jugar al futbolista y se casaron en junio de 2015.

Este año vivieron en Ecuador y ya de regreso en Buenos Aires, Cinthia celebró, este 24 de noviembre, los tres años de la pequeña Francesca con una emotiva carta que publicó en su cuenta de Instagram.

“Feliz cumpleaños, Fran. Feliz cumpleaños a mi morocha. Para mí, la más chiquita y la más grande de ustedes tres. Parece que tenés 20. Una genia, independiente, dulce y a la vez con un carácter terrible. Mi loro parlanchín que ahora te habla todo en neutro y nos hace morir de risa”, comienza el texto que la bailarina publicó en las redes sociales.

“La que lleva ese bendito y feo oso por todos lados pero que no podemos perder porque sino no dormís vos ni nadie de la casa porque lo acaricias para dormirte. La más sencilla que elige siempre lo más chiquito y simple. La que muere por sus hermanas aunque a veces le hagan rancho aparte. La más cagona pero que te dice ‘io (sic) te cuido mami’ y te morís de amor. Cada día enamorás más, mi bebé”, continúa la carta en la que describe a su hija menor.

“Te amo mucho y estoy feliz de que Dios te pusiera en mi camino tan pronto. Pensé que no iba a poder y hoy no me imagino una vida sin vos y sin ustedes. Te amo con locura y voy a vivir siempre solo para hacer que tu hermosa sonrisa crezca hasta que no te entre en esa cara perfecta que tenés con ese lunar que me derrite y solo a vos te queda bien. Morocha, que los cumplas muy feliz, bebé de la casa. Te amo y amamos con papi y las hermanas. ¡A festejar tus tres años!”, finaliza el emotivo posteo que Cinthia Fernández publicó en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de dos millones y medio de seguidores.

LEA MÁS

El fuerte mensaje de Cinthia Fernández tras la muerte de Abril Bogado: “Por mí que se mueran todos los delincuentes”

Con una foto de su infancia, Cinthia Fernández mostró el parecido de una de sus hijas: “¡Estamos iguales!”

Las fotos del cumpleaños temático de las hijas Cinthia Fernández y Matías Defederico en Ecuador

Poses sexies, sensualidad y acrobacias: las fotos de Cinthia Fernández en Ecuador



Fuente: TeleShow | Espectáculos