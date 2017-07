Chano no se presentó en el inicio de su juicio oral: se fue del país y sería declarado en rebeldía

Santiago Moreno Charpentier (35), más conocido como Chano, debía presentarse este miércoles 12 en la Justicia porque comenzaba el juicio oral por la causa contravencional que le inició la Ciudad de Buenos Aires por el accidente automovilístico que protagonizó en agosto de 2015. Sin embargo, el cantante faltó a la cita. Y es posible que la jueza Alejandra Dotti lo declare en rebeldía.

En la noche del martes 11 Chano viajó a los Estados Unidos para cumplir con compromisos laborales, ya que tenía un contrato firmado con la discográfica Universal para grabar un disco. Así se lo confirmó a Teleshow su abogado, Gabriel Iezzi, quien también explicó la situación judicial del ex líder del grupo Tan Biónica.

"Esta una causa contravencional que se le inició a Chano y se elevó a juicio oral por supuesta conducción bajo los efectos del alcohol", dijo Iezzi, y aclaró que dentro de un mes dicha causa prescribirá.

"Al no haberse presentado hoy, la Justicia aparentemente lo declara en rebeldía para que la causa no prescriba. Pero Chano no está rebelde: siempre estuvo a derecho. No tengo información cierta de que esté declarado en rebeldía. Y si es así, sería un absurdo jurídico. Quieren declarar la rebeldía para ganar tiempo", sostuvo el abogado, quien además esta mañana presentó un escrito en el que detalla que el viaje del músico estaba pautado con anterioridad.

Chano permanecerá en Nueva York hasta el 27 de julio, día en que viajará a Miami hasta el final de su viaje. Recién volverá el 11 de agosto. Es decir, estará un mes afuera de Argentina.

"Hace una semana citaron a Chano para el juicio pero teníamos compromisos en el exterior programados con mucha antelación, por lo que pedimos la suspensión de la audiencia", aclaró Iezzi, enfatizando que su representado no está en rebeldía.

Por otro lado, el abogado del músico contó en exclusiva a Teleshow que la causa por robo y lesiones que sufrió Chano el día del accidente automovilístico "ya está elevada a juicio oral y que cuando termine la ferial judicial se fijará la fecha". Por dicha causa, hay cuatro personas identificadas -tres hombres y una mujer-, a quienes el cantante denunció de golpearlo y robarle las pertenencias que tenía en la camioneta que manejaba en ese momento.

