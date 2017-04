NOTICIA

Publicado el 27.04.2017

Certain Music celebran dos años de vida Certain Music es un sello creado por Certain People, proyecto que comparten José González y Manuel Gómez, y que está a punto de cumplir dos años de vida.

A lo largo de estos primeros 24 meses de actividad por el sello han pasado artistas internacionales de la talla de Tyree Cooper, The Rhythm Odissey (Chicken Lips) o Casey Tucker. También ha habido hueco para el talento nacional como es el caso del español afincado en Berlín Pablo Mateo, el asturiano Kresy o el madrileño Rhythm&Soul.

Para celebrar estos dos años han preparado una velada muy especial en el Trax Club el próximo sábado 6 de mayo. Un evento de más de 12 horas de duración que comenzará a las 5 de la tarde en la terraza del club (con pinchos y vinos incluídos) y que se alargará hasta las 6 de la madrugada.

La invitada de honor del evento es la británica (aunque nacida en Chile) Shanti Celeste, conocida por sus producciones de house que han aparecido en sellos como Idle Hands, BRSTL, Broadwalk o el suyo propio, Peach Records.

El cartel se completa con los propios Certain People, el veterano dj galllego afincado en Madrid Viktor Flores y unos cuantos artistas locales como Fon Kid, Mhe Ri, You_El, Enzo Ghisu, South Ear o Dr. Varo. +INFO Sábado, 06.05.2017 2 YEARS OF CERTAIN MUSIC

SHANTI CELESTE (PEACH DISCS, UK) + CERTAIN PEOPLE (CERTAIN MUSIC) + VIKTOR FLORES (SINSAL AUDIO) + SOUTHEAR + ENZO GHISU(WHAREHOUSE) + FON KID (UNDER THA BALL) + MHE RI (ATLANTICA) + YOU_ EL (DIAL) + DR VARO@ Trax Club (Vigo)

