Catriel no define aún si los convencionales deben cobrar

El domingo Catriel define a sus 15 Convencionales para modificar la Carta Orgánica (CO) y el Movic (Movimiento Vecinal de integración y Cambio) propuso en su plataforma electoral que el cuerpo convencional elabore la Constitución “ad honorem”.

“Es una propuesta que se resolverá en la convención por mayoría”, detalló Adelaida Torres quien encabeza la lista oficialista. La Convención Constituyente tiene facultad para fijar su propio salario, que no debe superar al sueldo de un legislador local, y además tiene autoridad para definir su propia forma de trabajo.

Los referentes de las restantes listas opinaron sobre la plataforma. La Coalición CC-ARI sintonizó con la propuesta, pero criticó la posibilidad que sea estipulada en la Carta Orgánica. La Unión Cívica Radical aseguró que es “prematuro” porque debe definirlo la Convención electa. El Partido Justicialista y el Partido Socialista tildaron la iniciativa de “demagoga”, aunque no descartaron la posibilidad de que sea gratuito. El cuerpo convencional, compuesto por 15 miembros, tiene como plazo máximo para confeccionar la Constitución de 6 meses.

“Yo estoy de acuerdo con que el trabajo de Convencionales sea ad honorem, nadie piensa en lucrar con esta reforma. La verdad que no lo hemos planteado con el partido, trabajando en otras propuestas”, explicó Javier Shüs, líder del ARI. “Eso no es una propuesta, es un absurdo, el planteo de la gratuidad de los convencionales como modificación de la Carta Orgánica siendo que esto no hace al objeto de la misma”, indicó Leonardo Posata, número tres en la lista del ARI.

Marcelo Bustos (Movic), expresó que de acuerdo a la “importancia y el compromiso” que tienen que tener los convencionales “el trabajo debe ser gratuito”.

El artículo 198 de la CO de Catriel sostiene que: “Los convencionales constituyentes municipales, podrán fijarse sus propias remuneraciones, que en ningún caso superarán las de los legisladores municipales”.

“Yo no estoy ni a favor ni en contra, es algo que debe resolverse, como lo dice la Constitución local, en la convención y no antes. Somos cinco fuerzas. Dependerá también de los ciudadanos”, indicó Omar Simionato, referente de la lista de la Unión Cívica Radical (UCR). El radicalismo quiere que las modificaciones de la Carta sean “cuando lo ameriten” y no “cada 25 años”.

“Pensamos que es una propuesta demagógica, porque es algo que va a proponer y resolver la Convención. Cobrar o no, no va generar que la reforma sea mejor o peor, ni que se resuelva más rápido”, indicó Talia Bobadilla del Partido Justicialista.