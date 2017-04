Caso Micaela: el jefe de Wagner se declaró inocente y señaló a otra persona

Néstor Pavón y Micaela García

Néstor Pavón, el dueño de un lavadero de camiones detenido por el crimen de Micaela García, la joven asesinada en la ciudad entrerriana de Gualeguay, declaró ante la justicia que él no tuvo participación en el hecho y señaló a otra persona como posible cómplice de Sebastián Wagner, el principal acusado también preso por el caso.

Andrés Carvajal, uno de los abogados de Pavón, dijo a Radio Máxima de Gualeguaychú, que su defendido se declaró inocente en su indagatoria ante el fiscal de la causa, Ignacio Telenta, quien lo imputó como coautor del homicidio triplemente calificado de Micaela (21) junto a Wagner (30).

"Pavón sindicó a otra persona", dijo el letrado en referencia al posible cómplice del principal imputado que en su respectiva indagatoria había admitido su participación en el crimen pero también acusado al dueño del lavadero para quien trabajaba. Según Carvajal, esta persona señalada por su defendido es "alguien muy conocido de Wagner y que podría en cierta forma haber estado".

En su indagatoria, Pavón admitió que la noche previa al crimen -el viernes 31 de marzo- estuvo en su casa junto a su hijo adolescente y Wagner, y que éste se retiró de su domicilio alrededor de las 3 del sábado 1 de abril mientras que él permaneció en el mismo lugar.

Inicialmente, el fiscal Telenta había acusado a Pavón de "encubrimiento agravado" ya que consideró que luego del crimen de Micaela ayudó a Wagner a escapar. Sobre esta cuestión, el dueño del lavadero -que en su primera indagatoria por encubrimiento también se declaró inocente- dijo que asistió a su empleado para que se fuera de Gualeguay ya que aquel "se había peleado con su mujer" y recordó que esto ocurrió ante de los que lo investigadores comenzaran a buscar el Renault 18 break de Wagner.

"(Pavón) No niega que le consiguió ayuda para irse. Eso no está ligado al hecho, es otra cuestión. Hasta ese momento no se sabía nada. De hecho, él se anotició cuando fueron a secuestrarle el vehículo al lavadero. Wagner ya no estaba y Pavón informó a la policía el domicilio de Wagner en Gualeguay y acompañó a la policía hasta allí", explicó el letrado.

"Lo imputan a Pavón por la declaración de Wagner, únicamente", consideró el abogado y agregó que entre su defendido y su empleado había "más conocimiento que amistad".

Micaela desapareció la madrugada del 1 de abril cuando regresaba de bailar en Gualeguay y una semana después su cuerpo desnudo y estrangulado, con signos de haber sufrido un ataque sexual, fue hallado en un pastizal de esa ciudad entrerriana. De acuerdo a los médicos forenses, la joven fue asesinada antes de la mañana del mismo 1 de abril, cuando se cree que Wagner la interceptó en la calle y se la llevó raptada a bordo de su Renault 18 break color gris.

El principal sospechoso fue detenido un día antes del hallazgo del cadáver en el partido bonaerense de Moreno donde también apresaron a su padrastro, el exmilitar y actual policía Fabián Ehcosor, por encubrimiento agravado.

La imputación a Wagner, quien había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, generó una fuerte polémica a nivel nacional ya que el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, lo había beneficiado en 2016 con la libertad condicional a pesar de que el Servicio Penitenciario provincial se lo había desaconsejado.

