El rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Cruz, Martín Goicoechea, aseguró que enfrenta con "tranquilidad" la acusación en la causa que investiga un presunto fraude por $ 26 millones en el yacimiento carbonífero santacruceño de Río Turbio, que lo tiene entre los 23 acusados por el fiscal Carlos Stornelli, junto al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido.

"Nosotros tenemos todo debidamente documentado, por eso la tranquilidad de no haber incursionado en ningún delito, no puedo decir más ya que está en manos de la Justicia", dijo a Télam la autoridad académica, que insistió con mostrarse "con total tranquilidad en espera de esa definición".

Sobre los responsables de la Universidad con pedido de indagatoria, el fiscal advirtió que pusieron a esa "alta casa de estudios al reprobable servicio de una triangulación de operaciones con el objeto de eludir la normativa de contrataciones públicas, convirtiendo a la Facultad en una suerte de intermediario y cliente exclusivo de YCRT".

Goicoechea afirmó que la UTN "estuvo siempre a disposición de la Justicia, en la medida que ha requerido documentación. "No hemos hecho nada más y estamos tranquilos con lo que hicimos, así que confiamos en la definición porque entendemos que se ha hecho todo como corresponde", insistió.

En un dictamen acusatorio presentado ante el juez federal Luis Rodríguez, el fiscal incluyó entre otros 23 investigados, al ex segundo de De Vido en Planificación, Roberto Baratta, al ex secretario de Minería desde 2002 y 2015 Jorge Mayoral, al actual intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio y ex interventor de YCRT, Atanacio Pérez Osuna, a Jaime Álvarez, ex coordinador general de la cartera de Planificación y actual funcionario de la gobernadora Alicia Kirchner como presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz.

×







Caso De Vido | El rector de la UTN implicado en la causa dijo que está "tranquilo"

Facebook

Twitter

Gplus

Whatsapp

Linkedin

Email

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo