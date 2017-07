Carrió: “Que la gente no se confunda, hay mafias que siguen”

La primera precandidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires por Vamos Juntos, Elisa Carrió, aseguró este miércoles que "ya está (César) Milani, ya está (Julio) De Vido", el primero detenido y el segundo procesado, tras lo cual aseguró que "ahora sigo con Aníbal Fernández", ex ministro del Interior del kirchnerismo.

"Ya está Milani, ya está De Vido, ahora sigo con Aníbal (Fernández) y Pérez Corradi porque se negoció algo en Paraguay", lanzó Carrió. "Hoy Milani preso, el otro (De Vido) pronto a ser excluído, es una maravilla", exclamó.

En declaraciones al canal de noticias TN, Carrió se mostró confiada con la posibilidad de que el exministro kirchnerista sea expulsado de la Cámara baja. Asimismo, anticipó la presentación de un proyecto de ley para impedir que legisladores electos con condenas no puedan asumir en el Congreso. "No se puede armar una lista de diputados con gente que esta en procesos. Mañana presentamos proyecto de ley limpia que establece que cuando un diputado tiene condena no puede asumir o debe irse de la Cámara", afirmó.

La legisladora nacional aprovechó la oportunidad para reflotar su interna con la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani. "La gente que no se confunda, hay mafias que siguen", señaló. "La efedrina se está tapando en todos lados y también se tapó la participación de (Ibar) Pérez Corradi en el triple crimen y estos se negoció por los mismos personajes de la SIDE que me hicieron la operación" en Paraguay, así que apunten a Silvia Majdalani", disparó.

Cuando se le preguntó si le había manifestado al presidente Mauricio Macri su parecer sobre la funcionaria de la AFI, respondió: "Se lo dije desde el primer momento. La denuncio públicamente, la denunciaré judicialmente con todas las pruebas que tengo en mis manos".

"En Cambiemos no hay impunidad para nadie", sostuvo y agregó: "Este es el primer Gobierno en la historia que está siendo juzgado en tiempo real"."Macri nunca me dijo que no hay que ir contra Calcaterra, no hay que ir contra mi padre (Franco). Eso es mentira", aseguró.

