Carrió: “De Vido puede obstruir la investigación, es un gran delincuente”

La diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió, calificó en A dos Voces al exministro de Planificación Julio De Vido como "el centro del Lava Jato argentino" y lo tildó de "delincuente y caradura", tras el pedido de detención y desafuero impulsado desde el oficialismo ayer en la Cámara Baja.

Carrió, además le reclamó a la Justicia que "no puede ser que el ex ministro no tenga prisión preventiva" y alertó que "podría obstruir la investigación de las causas en las que está procesado". "Fue el cajero y no el valijero de la familia Kirchner", disparó la legisladora contra el ex funcionario kirchnerista.

“No puede ser que Julio De Vido esté procesado y no tenga prisión preventiva. Todos los procesados por asociación ilícita deberían tener prisión preventiva, pueden obstruir la investigación”, remarcó Carrió. “Sería como el centro del Lava Jato argentino porque conoce los montos y los destinatarios de las coimas que se habrían pagado durante su gestión", remarcó.

La diputada de Cambiemos también manifestó que Cristina Kirchner mantuvo al ex ministro en funciones después de que murió Néstor Kirchner para garantizar su herencia. “La plata de Cristina es la que compartió con De Vido".

La Ley de Responsabilidad Empresaria. Por otro lado, Carrió cargó contra la oposición por dejar afuera el artículo 37 (un ítem que el Gobierno consideraba clave) de la Ley de Responsabilidad Empresaria que logró media sanción en Diputados.

“Lo más importante es que devuelvan el dinero y la oposición no quiere recuperar lo robado. Todos los bloques votaron por excluir el artículo menos Cambiemos”, se quejó antes de señalar que la ex candidata presidencial, Margarita Stolbizer, "es mentirosa".

En su momento, según Carrió, Stolbizer le ordenó al GEN no firmar la denuncia contra Cristina Kirchner por asociación ilícita. “Miente al decir que luchó siempre, sí lo hizo a partir de la causa Hotesur. Pero sabe que el artículo 37 es constitucional”, concluyó.

En medio del programa la diputada del GEN, salió a responderle por Twitter y le dedicó un mensaje: “Sabés que no soy mentirosa y que, como vos, lucho contra la corrupción. No caigas bajo”.

