Camila Cavallo mostró su panza a dos semanas de haber sido mamá y parece que nunca estuvo embarazada

El pasado domingo 25 de junio la modelo y Mariano Martínez se convirtieron en papás de Alma. La bebé nació por parto natural y a los pocos días la familia volvió a su casa.

Desde entonces tanto el actor como Camila Cavallo comparten fotos de la nena y enternecen a todos sus seguidores. La modelo también se muestra en las imágenes más feliz y plena que nunca.

Al día siguiente de haber sido mamá apareció la primera foto de Camila y se la vio tan hermosa como siempre. Pero en las últimas horas ella misma publicó una imagen en la que se la ve mostrando la panza y sorprendió a todos: !Está más diosa que nunca!

. Amanecer con ella ????????? A post shared by Camila Cavallo (@camilacavallo) on Jul 5, 2017 at 4:59am PDT

Sin embargo, una usuaria de Instagram le hizo un comentario muy desagradable. “Enfocás más tu cuerpo que a la criatura. Parece que se desesperan por volver a tener el cuerpo esbelto más que brindar dedicación a la criatura. Qué triste. Que pese más la imagen del cuerpo ante otras cosas”, comentó.

Camila no se quedó de brazos cruzados y aclaró: “TU comentario poco constructivo y cero realista.. . Te aseguro que dedicación y amor es lo que más recibe esta beba de mi. Si me pesará más la imagen no es éste el camino que hubiese elegido … es tremendo como una persona por una fotografía se atreve a juzgar a una persona que no conoce y encima juzgar mi rol de madre. Ojalá no te juzguen como juzgas . No te lo deseo”.

No hay dudas de que todas las mamás son hermosas antes y después de tener a sus hijos. El resto de los seguidores lo entendieron y la llenaron de comentarios positivos. “Cami antes que nada, ¡felicidades! Tenes una hija preciosa y vos sos hermosa. No te lleves por los comentarios de personas así” y “Encuentro que estás demasiado hermosa, y Alma es una ternura”, fueron algunos mensajes.

