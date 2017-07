Cada vez más hombres se animan a la depilación definitiva

En el caso de los hombres, se necesitan al menos 10 sesiones y luego controles..

En línea opuesta a las barbas, que constan de muy buena aceptación en el último lustro, cada vez son más los hombres que deciden eliminar el vello corporal con la depilación definitiva.

"Unos 10 años atrás, los hombres representaban menos del 10% de los que se hacen una depilación definitiva. Ese número creció, año a año, y hoy supera el 20%", dijo a LA NACION Johanna Gleiser, médica dermatóloga y directora del centro Estetique.

Con esta afirmación coincidió su colega María del Carmen Boente: "En Buenos Aires el porcentaje es mayor, pero aquí en el NOA son hombres dos de 10 pacientes".

El ranking de las zonas que más eligen depilarse los hombres la encabezan el pecho, la espalda, el abdomen y en el último tiempo los hombros.

¿Qué motiva a un hombre a recurrir a la depilación definitiva? "Entre las causas a las que hacen referencia, mencionan la abundante cantidad de vellos, sentir calor y la utilización de determinadas prendas que hacen que los vellos sobresalgan. Otros, simplemente, lo hacen por moda", dijo Gleiser.

"Es una cuestión mayormente de moda, por eso se incrementó en este último período. Está bien visto el hombre depilado, otorga una imagen de mayor prolijidad", agregó Boente.

En tanto, Graciela Migliavacca, médica dermatóloga especialista en terapia láser, luz pulsada y docente del Instituto Pinto, sostuvo: "Lo hacen porque les resulta molesto, porque tienen mucho pelo. Algunos tienen un pulóver puesto. Están molestos y es entendible. En la actualidad tienen menos pruritos para ir a hacer una consulta y tratamiento. Vienen solos, sin ningún problema. En general vienen hombres que ya se vienen depilando con alguna otra técnica y quieren algo definitivo. A veces es moda. Pero hay hombres que lo necesitan y es por confort".

Los hombres que recurren a la depilación definitiva en el rostro solen sufrir foliculitis, los famosos pelos encarnados.

Pablo tiene 33 años y fue uno de los primeros que se animó a la depilación definitiva hace 6 años. En diálogo con LA NACION, contó: "Lo hice por estética. No me gustan los pelos, iban en contra de lo que quería ver al mirarme. Me lo hice en la espalda y hombros, que era lo que me molestaba y no me gusta".

Sobre si le diría a otros hombres que lo hicieran, dijo: "Siempre lo recomendaría. Si alguien se siente mal o no le gusta cómo se ve".

Las técnicas actuales

"Los tratamientos se hacen con láser y luz pulsada. Eso es lo último. La principal diferencia entre ambas es la física de la luz. Es decir, cómo se forma esa luz", detalló a LA NACION Migliavacca, que forma parte de la Sociedad Argentina de Medicina Estética.

Sobre cuál de las dos técnicas es mejor, dijo: "Los equipos son buenos, en ambos casos, hoy depende de quién opere las máquinas". Luego explicó cómo se hace el tratamiento en la actualidad: "Los equipos que trabajan por barrido, no generan dolor a diferencia de los anteriores. Lo que se hacía antes era poner un gel frío, apoyar el cabezal y esperar a que dispare. Lo que hacemos ahora, es colocar el gel y lo vamos desplazando como barriendo la zona. Se va acumulando la energía porque la onda es mucho más estable. Si bien, esto genera calor, no se siente dolor".

Las profesionales coincidieron es que es clave, antes de comenzar un tratamiento, la consulta a un dermatólogo especialista para realizar un diagnóstico personalizado. Además, el paciente debe informarse de las contraindicaciones, precauciones y recomendaciones del tratamiento. Y por supuesto debe realizar consultas de seguimiento y control con el profesional médico a cargo.

