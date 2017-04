Cada una hora hay un accidente de tránsito en la Ciudad

Un nuevo informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad arroja que cada hora el estado porteño asiste a un hecho de tránsito con, al menos, una víctima. Durante 2016 el organismo contabilizó 9.090 siniestros en los que 9.776 personas resultaron heridas y 66 fallecieron siendo los motociclistas el principal grupo de riesgo.

Según los datos relevados, durante el año pasado el número de siniestros disminuyó un 1,6% respecto a 2015 y mejoraron los indicadores de víctimas fatales y lesionadas. Los motociclistas son el principal grupo de riesgo al considerar el tipo de movilidad, ya que representan el 42,4 % del total de víctimas fatales in situ y el 39,1% de los heridos.

En segundo lugar, se encuentran los peatones que alcanzan al 33,3% de fallecidos y 24,3 de lesionados. El tercer lugar en número de damnificados lo ocupa quienes se desplazaban en automóviles, continuando con una tendencia que proviene de años anteriores.

El informe -elaborado por la Dirección de Transporte y el Centro de Estudios, Investigaciones y Opinión de la Defensoría- se confecciona sobre la base de los datos suministrados por la ex Dirección de Comisarias de la Policía Federal Argentina, que en relación a las víctimas fatales solo da cuenta de las in-situ, es decir de aquellos decesos ocurridos en el lugar del siniestro.

El proceso de traspaso de esa fuerza de seguridad a la esfera de la Ciudad repercutió negativamente en el registro de víctimas. Otra tendencia que se repite es la sobrerrepresentación del género masculino, que representa el 66,45% del total de víctimas.

Si se desagrega la cantidad de víctimas por franja etaria, la población entre 20 y 39 años alcanza al 56,5% de las víctimas totales y representa el 48,6 de los fallecidos. Como ocurre históricamente, la población adulta mayor presenta elevados índices en cuanto a la cantidad de personas muertas en siniestros viales.

La Defensoría del Pueblo recuerda a todos los ciudadanos que el incumplimiento de las normas de tránsito es la principal causa de siniestros. Por eso, resulta fundamental siempre respetar los semáforos y las velocidades máximas, utilizar el cinturón de seguridad y el casco para los motociclistas. El consumo de alcohol y drogas no es compatible con la conducción segura, y no solo se pone en riesgo la propia vida sino la de los demás.

