Publicado el 07.04.2017

Burial ha remezclado el clásico 'Inner City Life' Metalheadz, sello creado en 1994 por Goldie, Kemistry y Storm en 1994 ha anunciado sus planes de lanzar un remix de Burial del clásico Inner City Life.

El tema, obra del propio Goldie, se publicó en 1994 y alcanzó las listas de ventas. Apareció incluído en el legendario álbum Timeless del artista británico. Este nuevo remix coincide con el relanzamiento de la carrera como productor de Goldie, que publicará su próximo álbum The Journey Man el próximo 16 de junio y del que ya hemos podido escuchar un par de temas.

El remix saldrá a la venta en vinilo el próximo 22 de abril, oincidiendo con el Record Store Day, acompañado de una versión actualizada del tema.

Tracklist

01. Inner City Life (2017 Rebuild)

02. Inner City Life (Burial Rmx)

Comentarios

