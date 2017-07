La ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que "los grupos de izquierda lo único que hacen es cerrar empresas", en relación al desalojo de PepsiCo, y tildó de "ridícula" la manifestación anunciada para el 22 de agosto."

"La Argentina necesita un sindicalismo equilibrado", señaló al ser entrevistada en AméricaTV al criticar a los dirigentes políticos que contribuyeron a "subir la tensión y la violencia". "En vez de ayudar a los laburantes, los matan. En vez de ayudarlos a vivir mejor, los terminan destruyendo". "Lo único que hacen es generar un clima que no ayuda a lo que queremos hacer", señaló.

Según declaró la funcionaria, este conflicto no debe analizarse desde la política. "Durante muchos años la ley se utilizó de acuerdo a las necesidades de esta actividad", aseguró Bullrich al insistir con que, durante el gobierno de Cristina Kirchner "no se cumplían las órdenes judiciales".

Elecciones. "No subimos a Cristina al ring, planteamos un cambio en las reglas del juego con un nivel de diálogo y acuerdo. Nos quisieron poner contra el rincón y la pared diciendo que no podíamos gobernar, que no eramos capaces y que no teníamos autoridad política", argumentó la ministra al hacer referencia a las elecciones y los efectos que deja la candidatura de la ex mandataria.

Bullrich: "Los grupos de izquierda son culpables de cerrar empresas"

