NOTICIA

Publicado el 20.04.2017

Brunch In The Park vuelve a Madrid Tras el éxito de la primera edición en 2016, Brunch -In the Park vuelve al Parque Enrique Tierno Galván de Madrid con siete nuevas fechas, tres más que el pasado año. Así pues, todos los domingos del 4 de junio al 16 de julio, el evento se presenta como la cita imprescindible de aquellos que huyen del típico domingo de sofá y peli. Brunch -In the Park es el crossover perfecto entre ocio y cultura, que congrega no sólo a jóvenes y apasionados de la música electrónica, sino también a familias y niños.

Entre los artistas confirmados para esta segunda edición destacan Jeff Mills, Magda, The Martinez Brothers, Jennifer Cardini, Agoria, Oxia, Dj Koze o Erol Alkan, entre otros. Así es como el evento inunda la capital con la mejor música electrónica internacional y nacional, sin olvidar la escena local. Una historia diferente para cada domingo

Como evento family friendly, uno de los rasgos diferenciadores de Brunch -In the Park es la gran variedad de actividades divertidas y nada convencionales para niños y padres que desean compartir su pasión por la música electrónica con sus hijos. Los pequeños brunchers serán los grandes protagonistas de las primeras horas de la jornada con actividades como las camas elásticas, futbolines, deportes de pelota en diversas formas para disfrutar frente al escenario mientras los primeros Dj’s ponen los primeros temas, hinchables, Yoguitos y su particular visión del yoga para los más pequeños, pintacaras, globoflexia, papiroflexia y talleres como el de reciclaje o el de modelaje, así como malabares o clases de hula hoop. El horario para los más pequeños es de 12:00 a 18:00, a partir de entonces los menores de edad y sus tutores legales deberán abandonar el espacio.

Tampoco faltará una selección de food trucks cada domingo, cuyo lineup cambiará semana tras semana, para deleite de aquellos que decidan pasar más de un domingo en el Parque Enrique Tierno Galván. Estos irán cambiando semanalmente para poder ofrecer una selección amplia y amena a los visitantes habituales.

Además, siguiendo la línea ecológica y responsable del festival, se sigue optando por utilizar Re-Cup, vasos de más de un uso que ya se han convertido en insignia del festival. De esta forma, se consigue reducir hasta un 80% la generación de residuos. Brunch -In the Park: filosofía Imagina un brunch nómada capaz de convertir los domingos en tu nuevo día favorito de la semana. Brunch -In the Park sigue apostando por una particular combinación de gastronomía, música y actividades cuyo éxito viene respaldado por los más de 20.000 brunchers que pasaron por la primera edición del Brunch -In the Park Madrid el pasado septiembre y octubre.

Programación por fechas:

04/06/17 – RBMA presents: Jeff Mills + Dasha Rush + Psyk + F-on

11/06/17 – Geist: Magda + Mathew Jonson Live + Maayan Nidam + Curses

18/06/17 – Cuttin' Headz: The Martinez Brothers + Guti + Dan Ghenacia + Jesse Calosso + Narol MarGo

25/06/17 – Correspondant Showcase: Jennifer Cardini b2b Danny Daze + Marvin & Guy + Moscoman Live Band + Javi Redondo

02/07/17 – Erol Alkan + Factory Floor Live + Avalon Emerson + Fairmont Live + JackWasFaster

09/07/17 – Sapiens Showcase: Agoria + Oxia + Eagles & Butterflies + Sugar Free

16/07/17 – Pampa Records: Dj Koze + Die Vögel Live + Ada + Álvaro Cabana

Más información:

Brunch In The Park Madrid: Web Oficial

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ