Brainstorming y cerveza tirada

En Nueva York arrasan los restaurantes que fuera de su horario funcionan como oficinas

sociedad@diariobae.com

En Nueva York está cada vez más difundida la costumbre de utilizar restaurantes como espacios de trabajo, una idea de mutuo beneficio para los propietarios de los locales y quienes buscan un sitio cálido y cómodo para trabajar.

Ése es el caso de Public, un restaurante tenuemente iluminado, dotado de mesas de roble oscuro y decoración vintage, situado en Nolita, un barrio de moda en la ciudad. El lugar, calificado con puntaje estelar por Michelin, se transforma cada mañana en un espacio de trabajo para profesionales independientes y trabajadores freelance. Una startup local llamada Spacious Inc. dirige una red de cinco locales de esta categoría híbrida —restaurante-oficina— que está encontrando un nicho entre la gente que busca un lugar para trabajar que sea más barato que otros sitios de coworking, pero más tranquilo y confiable que las cadenas de cafeterías que ofrecen espacios similares.

Spacious es uno de varios nuevos negocios que han dado un inusual giro hacia el trabajo compartido. El modelo de conversión de restaurantes o bares en oficinas compartidas es atractivo para propietarios de restaurantes, ya que ofrece una nueva fuente de ingreso durante la jornada laboral, cuando sus espacios normalmente están ociosos. Es especialmente atractivo para el sector de los servicios gastronómicos, cuyos márgenes ya bajos se han contraído aun más. "Caminar por delante de una cafetería y ver a todos amontonados unos encima de otros, y ver un hermoso restaurante vacío al lado, parecía una oportunidad natural", señaló Preston Pesek, cofundador y máximo responsable de Spacious.

Alta rotación

Los espacios de trabajo compartido, donde las personas alquilan escritorios y oficinas junto con otros profesionales independientes, se han convertido en una sensación global, liderada por WeWork Cos. La compañía con sede en Nueva York fue cotizada en más de u$s17.000 M el mes pasado después de una inversión de SoftBank Group Corp. WeWork ofrece a los miembros refrigerios gratuitos y acceso a cerveza tirada en la oficina. Cuenta con 162 oficinas en 41 ciudades de todo el mundo.

La ciudad donde nació WeWork es una de las capitales de trabajo compartido del mundo. Las propiedades comerciales de trabajo compartido en Nueva York se han multiplicado por cinco en los últimos cinco años, según Jonathan Mazur, director gerente de la firma inmobiliaria Newmark Grubb Knight Frank. La ciudad, con su alta concentración de restaurantes y bares, ofrece muchas opciones para Spacious y sus rivales, como WorkEatPlay y KettleSpace. Empresas similares están comenzando en Austin, Texas y Tel Aviv. Por lo general, no ofrecen tantos beneficios como WeWork, pero proporcionan a los miembros Wi-Fi veloz, impresoras, artículos de oficina y café. Las suscripciones van desde u$s$95 a u$s110, lo cual es alrededor de la mitad del costo de un escritorio en WeWork.

Pero debido a la alta rotación en el sector de los restaurantes, la ubicación favorita de cada uno puede no durar para siempre. Simon Collins, consultor del sector de la moda, quedó decepcionado cuando se enteró recientemente de que a Public no se le renovó el contrato de alquiler y cerrará en junio. Collins se trasladará a La Sirena o algún otro sitio de Spacious, dijo: "Siempre es triste ver que cierre un buen restaurante".