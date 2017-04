Boca Unidos entrena e intenta recuperar a Alloco y Gonzalo Ríos

Boca Unidos de Corrientes visitará el venidero domingo a las 20.30, por la 30ª fecha de la Primera B Nacional de fútbol, a Santamarina de Tandil, elenco del cual el Aurirrojo intentará desquitarse, ya que el Aurinegro derrotó a los correntinos en nuestra ciudad el pasado 15 de marzo por 2 a 0. Para ese cotejo, que será arbitrado por el internacional Juan Pablo Pompei, el entrenador de los de Corrientes, Christian Bassedas, no podrá contar con el zaguero central Marcelo Ortiz, quien fue expulsado en el empate del domingo pasado con Independiente Rivadavia de Mendoza 1 a 1 como local. Para conocer al reemplazante de Ortiz, habrá que esperar la evolución del defensor Fernando Alloco, quien luego de recuperarse de un desgarro y de ser tenido en cuenta por Bassedas para ser titular contra los mendocinos, sufrió una molestia en la zona lumbar, lo que le dejó afuera de ese compromiso. En caso de que Alloco no pueda estar, el que ingresará y hará dupla con Alan Pérez será Ariel Morales. Además, el ex DT de Vélez Sarsfield tampoco sabe si volverá a tener entre los 11 al reaparecido chaqueño Gonzalo Ríos. Ríos fue titular el domingo último, pero tuvo que salir en el entretiempo, ya que sufrió un traumatismo a raíz de un choque contra un rival, razón por la cual empezó a pisar mal y esto le trajo como consecuencia una sobrecarga muscular en el aductor de la pierna izquierda. En las próximas horas (hoy vuelven a entrenar), se conocerá si ambos futbolistas podrán viajar el viernes rumbo a Tandil. En tanto que Bassedas podría contar con el capitán Leonardo Baroni, quien hace mucho tiempo no juega. Cabe recordar que Boca Unidos está en el 21er. puesto (de 23 elencos) con 29 unidades; mientras que Santamarina se ubica 11º con 37 puntos.s

