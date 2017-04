RIVER “Boca es un buen puntero”

Gallardo valoró al equipo de Guillermo porque es el que “más puntos ganó y el más regular”. Además, el Muñeco cree que River está lejos, pero avisó: “No perdemos la esperanza”. También afirmó que se quedará en el club hasta fin de año.

“Boca es un buen puntero porque ha ganado más puntos que los demás equipos, fue más regular”. Así opinó Marcelo Gallardo, DT de River, que ve en el Xeneizo un líder justo desde lo numérico. “Cuando sos más regular en el fútbol argentino, que no tiene tanta continuidad, podés sacara la diferencia. Boca saco una diferencia de algunos puntos que hoy lo tiene tranquilo. Nosotros estamos un poco lejos, pero no perdemos la esperanza”, agregó el Muñezo en Fox Sports. Su Millo está quinto, a ocho unidades.

Con respecto a si espera algún tropiezo del puntero, Gallardo fue claro: “Sí, pero primero estábamos nosotros. Si nosotros no sumábamos no nos servía de nada después esperar un resultado que nos pueda dar la posibilidad de acercarnos”. También cree que el presente del torneo local es tan cambiante que cualquier puede dejar puntos en el camino. “A todos nos cuesta ganar, no es fácil ganar en el fútbol argentino. A Independiente le costaba y ganó claramente, San Lorenzo que tenía supremacía le costó y ganó con un penal, Boca con Defensa le costó, a nosotros también… Es muy parejo el fútbol argentino. A la larga los equipos que tienen mayor jerarquía terminan haciendo la diferencia”, siguió el entrenador que es uno de los apuntados a reemplazar a Bauza en la Selección, aunque él volvió a repetir que se quedará en River hasta fin de año.

Justamente, dio más detalles sobre su continuidad en el club de Núñez: “El apoyo de D'Onofrio siempre fue fundamental. Iba a ser un error si me iba. Habló de eso, de la convicción con la que se encaran los proyectos. Si vos creés en algo, en el entrenador y la gente de trabajo, y te sentís identificado con eso, en el algún momento los resultados llegarán. Pero acá estamos locos por los resultados. No hay paciencia. Yo me quedaría a vivir acá, pero sé que la vida continúa. Mi destino, por lo menos quiero seguir incolucrándome en otras cosas, conocer otras culturas…. Me quedaría a vivir porque hoy amo donde estoy. Estar en un lugar que te sentís tan identificado, a uno le da cierta, no me quiero poner nostálgico… A fin de año, cuanto termine mi contrato, falta un montón. Voy viviendo el día a día, a corto y media plazo, que es fin de año. Es como estar tanto tiempo con una misma mujer y querés irte, no podés hacerlo, tenés que tomarte el tiempo para reflexionar y ver dónde ir”.

