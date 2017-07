Bienvenidos al planeta de los simios: Recorrido por las películas de la saga

El planeta de los simios Año de producción: 1968

Año de la trama: 1968/3978

Título original: Planet of the Apes.

Dirección: Franklin J. Schaffner.

Reparto: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans, Linda Harrison… El coronel George Taylor llega a un inhóspito planeta donde simios parlantes cazan a humanos no demasiados evolucionados. Conseguirá hacerse amigo de dos científicos, Zira y Cornelius, pero el malvado doctor Zaius le hará la vida imposible. Cuando por fin consigue escapar, nos maldice a todos por haber destruido la Tierra, que es donde está.

Regreso al planeta de los simios Año de producción: 1970

Año de la trama: 3978 (aunque se indique que es el 3955)

Título original: Beneath the Planet of the Apes.

Dirección: Ted Post.

Reparto: James Franciscus, Charlton Heston, Kim Hunter, Maurice Evans, Linda Harrison… El capitán Brent es el responsable de una nave enviada en busca del coronel Taylor, y el único superviviente de la misma cuando esta experimenta un accidente similar al de su colega. Se topa con la novia de pocas palabras de Taylor que, gracias a a ayuda de Cornelius y Zira, indica que el piloto está preso en la zona prohibida. Al llegar allí descubren que en las ruinas del metro de Nueva York viven unos humanos mutantes que adoran a una bomba atómica. Tras una refriega de hombres contra simios donde TODOS quieren detonar el arma, Brent se cansa y manda la Tierra al garete de una vez por todas.

Huida del planeta de los simios Año de producción: 1971

Año de la trama: 3978/1971

Título original: Escape From The Planet of The Apes.

Dirección: Don Taylor.

Reparto: Roddy McDowall, Kim Hunter, Bradford Dillman, Ricardo Montalbán, Natalie Trundy… Milo, un chimpancé manitas, consigue arreglar la nave de Taylor y, justo antes de que Brent se cargue el planeta en el capítulo anterior, él, Cornelius y Zira viajan al espacio. Por razones presupuestarias de la película, logran ir atrás en el tiempo y llegan a la Tierra de 1971. Tras varios malentendidos, y el salvaje asesinato del pobre Milo a manos de un gorila sin evolucionar, los dos primates restantes se convierten en un fenómeno social. Todo volverá a cambiar cuando Zira se quede embarazada, algo que los humanos temen porque puede significar el comienzo de la evolución de los simios y, por tanto, el final del hombre. Los peludos padres son obligados a huir pero terminan muertos, no sin antes dar el cambiazo y dejar a su hijo dentro de la jaula de un circo. El dueño decide llamar al pequeño César.

La rebelión de los simios Año de producción: 1972

Año de la trama: 1991

Título original: Conquest of the Planet of the Apes.

Dirección: J. Lee Thompson.

Reparto: Roddy McDowall, Don Murray, Natalie Trundy, Ricardo Montalbán, Hari Rhodes… Tras la muerte de los perros y gatos por un extraño virus, los humanos comenzaron a tener simios como animales de compañía que, poco a poco, van convirtiendo en esclavos. En 1991, César es una estrella del circo pero, por lo que sea, termina siendo vendido como esclavo. Poco a poco, enseña a sus compañeros a manejarse con las armas y comienza una rebelión.

La conquista del planeta de los simios Año de producción: 1973

Año de la trama: 2001/2601

Título original: Battle For the Planet of the Apes.

Dirección: J. Lee Thompson.

Reparto: Roddy McDowall, Claude Akins, Natalie Trundy, Paul Williams… Diez años y un holocausto nuclear después de comenzar su rebelión, César empieza a verse rodeado de traidores. Mientras el gorila Aldo planea su ascenso, el jefe simio viaja a la ciudad prohibida en busca de imágenes de sus padres, Zira y Cornelius. Allí se topa con mutantes que dan guerra hasta que llega el ejército comandado por el díscolo Aldo que, gajes del oficio, se ha cargado al hijo de César. Tras una furiosa persecución que termina con el traidor precipitándose al vacío, César decide que simios y humanos han de ser tratados por igual. Un epílogo situado 600 años después demuestra que la utopía sí fu posible.

El planeta de los simios Año de producción: 2001

Año de la trama: 2029/3002

Título original: Planet of the Apes.

Dirección: Tim Burton.

Reparto: Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter, Tim Roth, Estella Warren, Paul Giamatti, Michael Clarke Duncan, Kris Kristofferson… El astronauta experto en primates Leo Davidson se mete en un vórtice temporal para intentar rescatar a Pericles, uno de sus simpáticos monetes al que había mandado a explorar. Leo termina estrellándose en un planeta lleno de simios muy listos que tratan regular a los humanos. Perseguido por el irritante Thade, termina descubriendo los restos de su nave justo cuando el simpático Pericles decide aterrizar. Huye como un cobarde en la nave de su chimpancé y llega a un Washington D.C. monísimo.

El origen del planeta de los simios Año de producción: 2011

Año de la trama: 2011

Título original: Rise of the Planet of the Apes.

Dirección: Rupert Wyatt.

Reparto: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto, Brian Cox, John Lithgow, Tom Felton, David Oyelowo, Terry Notary… Intentando encontrar una cura contra el Alzheimer, el científico Will Rodman logra hacer que los chimpancés sean tan listos como los humanos. Cuando sus jefes deciden eliminar a los sujetos de prueba, Rodman se queda con un recién nacido al que llama Caesar. Tras un incidente, termina encerrado en una cruel instalación para primates donde conoce al bueno de Maurice, un orangután que habla la lengua de signos. Allí comenzará una revuelta que se extenderá cuando robe más muestras de el virus que inyecta a otros simios. Tras una espectacular huída al bosque, deciden comenzar una sociedad mientras los humanos, que no toleran demasiado bien la cepa que vuelve inteligentes a los simios, caen como moscas.

El amanecer del planeta de los simios Año de producción: 2014

Año de la trama: 2021

Título original: Dawn of the Planet of the Apes.

Dirección: Matt Reeves.

Reparto: Jason Clarke, Gary Oldman, Andy Serkis, Keri Russell, Toby Kebbell, Kodi Smit-McPhee, Terry Notary… Los humanos inmunes al virus ven cómo cae su civilización mientras que Caesar y los suyos progresan en el bosque. La tensión entre especies es intensa y cualquier movimiento en falso puede hacer estallar la guerra. Gracias a los esfuerzos de simios y humanos diplomáticos, se llega a una frágil tregua que, por culpa de primates rencorosos y hombres poco inteligentes, se rompe. Nadie confía en nadie y el conflicto es inevitable, no sin antes ver cómo Caesar rompe la regla de “simio no mata a otro simio” dejando que Koba, responsables del inicio de la guerra, muera.

La guerra del planeta de los simios Año de producción: 2017

Año de la trama: 2023

Título original: War for the Planet of the Apes.

Dirección: Matt Reeves.

Reparto: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Judy Greer, Gabriel Chavarria, Max Lloyd-Jones, Terry Notary… Caesar se enfrenta a la batalla definitiva contra el hombre, encarnado en un malvado coronel que hará lo imposible por lograr que el ser humano vuelva a dominar el planeta.

