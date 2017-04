NOTICIA

Publicado el 28.04.2017

Bedouin presentan Saga en Heart Ibiza Los norteamericanos Bedouin estarán el próximo verano de residentes semanales en Heart Ibiza con las fiestas Saga.

"Saga busca una nueva forma de contar una historia de forma bonita y dramática, algo que sentimos que es muy importante en nuestra dirección musical y en el tema artístico de la noche”, asegura el dúo, y añade: "Saga se dirige a una audiencia más madura musicalmente, a gente que busca una experiencia musical más dinámica y diversa".

Las fiestas comenzarán el 4 de junio y contarán con un montón de invitados para que les acompañen en su ecléctico discurso músical hasta el día 26 de septiembre, fecha prevista para el cierre de la temporada. Damian Lazarus, Dj Koze, Guy Gerber, Lee Burridge, Adam Port, Nu, Satori, LUM, Oceanvs Orientalis o Yokoo, son algunos de los artistas ya confirmados que ayudarán a convertir la noche de los domingos en Heart Ibiza en un "espejismo de odiseas musicales que provocarán a los sentidos y crearán una experiencia colectiva". Escucha el Essential Mix de Bedouin:

Más información:

Bedouin: Facebook

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ

Leer mas