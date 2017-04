AUTOS / MOTO GP Banca a Messi

Confeso hincha del Barcelona, Márquez no entiende por qué no valoran más a Lio en la Argentina.

"Es el mejor", dijo Marc Márquez sobre Messi.

"Messi es el mejor para mí. Cuando lo veo jugar es algo realmente increíble”, dice Márquez, hincha del Barcelona, no fanático del fútbol, aunque cuando le dan los tiempos visita el Nou Camp para ver un partido de su club. “Puede haber alguno que se le parezca. Neymar es un gran jugador también, pero no llega a Messi. El es único”, agrega el tricampeón. Consultado por los cuestionamientos que Lio recibe en la Argentina cada vez que se pone la camiseta de la Selección, el piloto de Honda respondió: “Es una falta de respeto hacia él, que vive su camiseta más que la del Barcelona. Se lo ve que cuando erra un penal, llora. Es un ser humano y no tengo dudas que lo que más quiere es ser campeón del mundo con Argentina”.

El catalán no pasó por alto la sanción de cuatro partidos de suspensión que recibió Messi tras insultar al juez de línea en el partido vs. Chile. “Se vio clarito lo que le decía, de eso no hay dudas. Pero parece mucho cuatro partidos”, dijo Márquez.

