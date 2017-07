Baby Etchecopar contra Mauricio Macri: “Este es un gobierno de cagones e inoperantes”

El polémico conductor Baby Etchecopar realizó una dura editorial en su programa radial donde criticó al Gobierno de "cagones" e "inoperantes" y le pidió directamente al presidente Mauricio Macri que "haga las cosas bien" y evite que Cristina Fernández de Kirchner gané las próximas elecciones."Siempre le hablo a Cristina y sus secuaces pero hoy le quiero hablar al Presidente", comenzó su descargo Etchecopar y disparó: "Yo tenía otra expectativa, yo confié en vos. Yo voté Cambiemos para cambiar, y me estoy encontrando con cagones, no con Cambiemos".Según el propio Etchecopar expreso, su preocupación surge luego de que "las encuestas le están dando a Cristina igualada con Bullrich". "Nunca pensé que los delincuentes que se fueron iban a tener opción de volver a estar en la palestra", aseguró el conductor que consideró que el mandatario le tiene "miedo a los delincuentes". "¿Sabés que pasa Macri? Que yo me jugué el culo por vos", manifestó."Vos sos un pecho frío. Vos no contestás y nos rompés el culo con los impuestos, y les sacaste el subsidio a los jubilados y les sacás el subsidio a los paralíticos, y a los pibes. Y les ponés el gas a cinco lucas, y aumentás la nafta. Y seguís haciendo negocios", recrimó el periodista y continuó: "Yo no te voté para esto Mauricio, y me cagaste. Sinceramente me cagaste, y no tengo cómo poner la cara".Hablandole directamente a Macri, Etchecopar le pidió que invierta en las próximas elecciones ya que "los delincuentes crecen, tienen mucha guita negra que se afanaron para hacer campaña. Y vos no querés poner un peso, porque sos miserable". "La delincuencia sigue, y vos te encaprichaste, y vos crees que todo es el country donde te criaste. Pero hay gente que con frío se baña con agua fría y pibes que no van al colegio", criticó además el periodista y calificó su gestión como "un gobierno de cagones e inoperantes"."Si los Kirchner ganan yo me tengo que ir de la Argentina. Vienen por todo, y vos te rascás las bolas mientras ellos avanzan. Vos no los conocés porque nunca recorriste la calle", fue otra de las contundentes frases y manifestó: "Te van a romper el orto… Y si te rompen el orto a vos nos lo rompen a todos los argentinos. Porque van a volver por todo, y encima con la soberbia del delincuente, que se siente que es impermeable".Por último, Etchecopar aseguró insistió en que se siente defraudado: "Lo dije en todo momento: no voto a Macri, voto contra Cristina. Pero lamentablemente me fallaste hermano, hasta ahora me fallaste"."Poné los huevos sobre la mesa Macri porque que Navarro hable mal de vos es normal. Pero que los que estamos con vos hablemos mal de vos es preocupante. Poné los huevos arriba de la mesa y ponete a gobernar. Porque esto no es Boca Juniors. Esto es un país con hambre", finalizó.Escucha el audio con el descargo completo:

Baby Etchecopar contra Mauricio Macri: "Este es un gobierno de cagones e inoperantes"

