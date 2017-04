Avelluto: “en el Estado hay kiosquitos, polirrubros, maxikioscos”

En medio de la polémica por el pedido de renuncia del director INCAA, el ministro de Cultura defendió la figura del funcionario desplazado, pero dijo que "hice lo que corresponde en estos casos cuidando la plata de la gente"

14 de Abril de 2017 | 14:04

El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, afirmó hoy que con el pedido de renuncia del director del INCAA Alejandro Cacetta hizo "lo que corresponde", que es "cuidar la plata de la gente", al tiempo que ironizó que en el Estado funcionan "kiosquitos, maxikioscos y polirrubros".

Tras la controversial salida de Cacetta del INCAA, Avelluto cuestionó que "algunos creen que llegar a la función pública es una exploración, donde uno simplemente va a hacer las reformas, sin que haya resistencias".

"Me he sentado con Alejandro y le he dicho que 'está pasando esto, está pasando esto y está pasando esto y necesito que el instituto reaccione y ustedes se pongan al frente de aclarar, de resolver y de tomar las decisiones que tengan que tomar'", reveló el funcionario, quien agregó que "las respuestas que Alejandro me dio no me satisficieron, por eso hice lo que corresponde en estos casos cuidando la plata de la gente".

En este sentido, el ministro de Cultura juzgó que "en nuestro Estado hay gente a la que no le interesa que las cosas cambien", pero advirtió que desde el Gobierno "no" quieren "que nadie guarde esos kiosquitos, polirrubros, maxikioscos, que están, no desde que está Alejandro, sino hace muchos años".

En cuanto a la salida de Cacetta, señaló que "hace unos meses empezamos a recibir información de presuntas irregularidades que están ocurriendo debajo de Alejandro", no obstante aseveró que el saliente titular del INCAA "hizo una gestión muy buena en materia de fomento de la industria" y "es hombre honesto y con mucha trayectoria".

Al respecto, insistió en que le "hubiera gustado una actitud más decidida por parte de Cacetta, pero esto no lo mancha" y añadió que "tiene que haber la voluntad política de aceptar las consecuencias del accionar" en la función pública.

Por su parte, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, advirtió hoy que la "mega hipercorrupción de la última década tiene bolsones en todos lados", pero resaltó que Alejandro Cacetta, a quien se le pidió la renuncia al frente del INCAA, es una persona "honorable" y "sin máculas en su trayectoria".

Con todo, Lombardi insistió en afirmar que en el INCAA "hay un bolsón de corrupción muy fuerte". Luego de que el ministro de Cultura pidiera a Cacetta su dimisión como responsable del INCAA por presuntas irregularidades en su gestión, Lombardi evitó opinar sobre el fondo de la cuestión, pero se encargó de destacar tanto la "honorabilidad" del funcionario nacional como del productor cinematográfico.

Al mismo tiempo, en declaraciones a la prensa, planteó: "la mega hipecorrupción de la última década tiene bolsones en todos lados. La Argentina del pasado no vuelve más". "La transformación está lanzada, está puesta en marcha y es un encargo, un mandato del presidente Macri de ahí todo para abajo", remarcó.

En medio de la polémica que desató el pedido de renuncia de Cacetta, Lombardi afirmó que de ninguna manera "el Gobierno piensa" que el ahora ex directivo es una persona que cometió delitos en su función. "Alejandro Cacetta es una persona con una amplia trayectoria y sin máculas en su carrera. Creo que (Avelluto y Cacetta) son dos tipos de una extrema honorabilidad", analizó.

Lombardi insistió: "acá la honorabilidad de las personas en juego no está puesta en duda. Pienso que tanto la honorabilidad del ministro como de Cacetta no está puesta en duda, tienen trayectorias impecables".

En relación a la controversia que suscitó este episodio, el funcionario reflexionó: "por supuesto después se mezcla todo. Viste cómo es el barro, el barro intenta que todo se embarre y eso es lo que pasa no sólo en el INCAA, sino en buena parte de las instituciones del Estado: el ladrón quiere que todos sean de su condición y nosotros somos gente honorable".

