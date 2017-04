Avanza el posible juicio político al juez Freiler

17 de Abril de 2017 | 01:42 | Publicado en Edición Impresa

El juez de la Sala I de la Cámara Federal porteña fue denunciado por mal desempeño de funciones y enriquecimiento ilícito – DYN

El camarista federal Eduardo Freiler fue citado para mañana por la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, para realizar su descargo en el marco de un proceso de juicio político por presunto mal desempeño en sus funciones.

Freiler fue convocado para las 9 del martes, aunque no está obligado a ir dado que puede presentarse personalmente, entregar un descargo por escrito o faltar, en lo que se equipara a una suerte de indagatoria en un proceso penal.

ENRIQUECIMIENTO ILICITO

El juez de la Sala I de la Cámara Federal fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans ante el Consejo y también penalmente por el presunto delito de “enriquecimiento ilícito”. En marzo, los consejeros Pablo Tonelli, Miguel Piedecasas, Luis Cabral, Angel Rozas, Juan Bautista Mahiques, Leónidas Moldes y Gustavo Valdez votaron por convocarlo, mientras que Jorge Candis se pronunció en disidencia y Ruperto Godoy se abstuvo.

El diputado del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli, que llevó adelante la investigación, sostuvo que Freiler “vive en medio de una gran desprolijidad y una gran confusión de cosas, no cumple con sus deberes, no paga ningún impuesto, no paga las patentes de los autos, no paga el impuesto inmobiliario, no paga ingresos brutos por una actividad comercial que tiene”. Según publicó el diario La Nación, en esa investigación se detectó que el juez falseo información al pedir licencia con viajes pagados oficialmente para actividades académicas y terminó en las playas de Miami, según lo detectaron los gastos en sus tarjetas de crédito. Sin embargo, el camarista había explicado que sus viajes al exterior fueron “por cuestiones académicas, para brindar conferencias, charlas” y aseguró que “el velero, los autos, el departamento, el campo, los tenía de antes de recibirme de abogado”

“Ni lejos estoy de ser el (juez) más viajado ni lejos estoy de ser el más rico”, agregó. La convocatoria al juez Freiler a hacer su descargo es un paso previo a la emisión de un dictamen en el que podría impulsar el juicio político. Ese eventual dictamen deberá ser luego aprobado por el plenario del Consejo, lo que implicará automáticamente la suspensión del magistrado en el cargo y su juicio propiamente dicho en un lapso no mayor a seis meses.

En primera instancia el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi había sobreseído a Freiler y el fiscal Ramiro González no apeló esa decisión. Apelada por Monner Sans la nulidad de aquella decisión, la Sala II de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento y dispuso continuar la investigación.

Entonces Freiler interpuso el recurso de Casación, que la Sala II del máximo tribunal penal del país rechazó. Días atrás Freiler denunció a algunos de los miembros de la Comisión de Acusación y Disciplina de la Magistratura, entre otros Tonelli, Donato, Piedecasas y al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por supuesta “violación de los secretos bancario y fiscales”.

