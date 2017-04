NOTICIA

Publicado el 26.04.2017

Atomnation anuncia un nuevo álbum de Portable Sunsets El norteamericano Peter Segerstrom ha terminado su nuevo álbum desde su estudio en Brooklyn. Lo publicará en mayo bajo el alias Portable Sunsets con el título Order y a través del sello holandés AtomNation.

Order llega dos años después de su anterior trabajo en Atomnation, un álbum titulado Bless que vió la luz en 2015 y que se convirtió en su segundo álbum tras su debut en 2012 con Mercy en el sello de Daedelus, Magical Properties.

Order combina un toque ambient sin perder su lugar en la pista de baile. Según la nota de prensa el disco "flota en algun lugar entre el techno más relajado y la electrónica melódica". Todo ello con un estilo único en el que el artista usa a menudo su voz programada a través de sintes que ha creado él mismo y que usa como texturas sonoras.

Order

Tracklist:

A1. Trust Fall

A2. Hyperstability

A3. Vega

B1. Cruise Control

B2. Tract

B3. Spree

C1. Time Freaks

C2. What Wave

C3. Native

D1. Semiformal

D2. Millionth

D3. Believe Escucha Millions:

Escucha Cruise Control:

Portada:



Más información:

Portable Sunsets: Web Oficial

AtomNation: Web Oficial

