Así quedó el lugar del ataque terrorista donde murieron tres israelíes en Cisjordania

La escena del ataque terrorista en una colonia en Cisjordania

Tres israelíes murieron este viernes en un asentamiento en Cisjordania, como consecuencia de las heridas sufridas por varios apuñalamientos en el interior de una vivienda. La imagen del lugar da cuenta de la violencia del ataque.

De acuerdo con el Ejército, el atacante es un palestino que fue abatido tras el episodio.

Update: We can now confirm that three Israeli civilians have been killed

— IDF (@IDFSpokesperson) July 21, 2017