Publicado el 24.04.2017

Art Of Tones y Medlar en Discotizer Discotizer, las fiestas que se celebran en Marula Café de Madrid cada viernes por la noche ya tienen programación completa para el próximo mes de mayo que, siguiendo la tónica de meses anteriores, contarán con djs internacionales en su programación.

La noche del viernes 5 será protagonizada por Llorca aka Art Of Tones. El veterano dj y productor francés Ludovic Llorca se dió a conocer a mediados de los 90 por sus producciones en F Communications, sello de Laurent Garnier. En los últimos años dejó de usar su proyecto como Llorca para centrar su carrera como Art Of Tones, seudónimo con el que ha publicado en sellos como Local Talk, Room With A View, 20:20 Vision o House Of Disco.

El segundo invitado internacional del mes será Medlar aka Klic, alias del británico Ned Pegler que se dio a conocer en 2011 y con el que ha publicado en sellos como Delusions Of Grandeur o el madrileño Riverette, pero sobre todo en Wolf Music, donde tiene editado su único álbum hasta la fecha.

La programación la completan una noche especial con dos veteranos de las cabinas madrileñas como son Groove Lee & Funk Norris y otra con el residente de Discotizer, el también madrileño Javi Frías. Cartel:



Escucha un reciente mix de Art Of Tones:

