Arrestaron a Aaron Carter por manejar drogado y le sacaron una foto en la cárcel que da ganas de llorar

Famoso por ser el hermano de Nick Carter, el vocalista de los Backstreet Boys, el joven de 29 años acabo de quedar envuelto en un gran escándalo legal.

Aaron Carter fue detenido este fin de semana luego de que lo encontraran manejando borracho y drogado, con posesión de marihuana. Junto a él estaba su novia Madison Parker y varios amigos.

Al día siguiente, Aaron fue liberado tras pagar una fianza de 4610 dólares. Pero, durante su estadía en la cárcel, le sacaron una foto, como aprte del protocolo, y se filtró rápidamente. En la misma se ve el aspecto desmejorado del cantante y le partió el corazón a todos sus fans.

Luego de lo ocurrido, el cantante le pidió perdón por todo a sus fans a través de las redes sociales y aclaró parte del escándalo: La droga encontrada en su (unos 30 gramos de marihuana) la tiene por receta médica, para aliviar sus problemas de ansiedad.

Thank you ALL for your prayers & well wishes. I am so sorry to all my fans that I missed. The truth will come out! Read my statement here: pic.twitter.com/XaiKqUeXxh — Aaron Carter (@aaroncarter) July 17, 2017

Como si fuera poco, su hermano Nick también apareció en escena. En Twitter le dedicó un mensaje muy especial a Aaron para apoyarlo en este duro momento: “Te amo sin importar lo que pase. Si sentís que necesitás pedir ayuda, acá estoy dispuesto a ayudarte a mejorar. La familia nunca fue fácil, pero acá estamos todos para vos”.

To my brother: I love u no matter what & if u feel the need to reach for help, I am here and willing to help you get better. — Nick Carter (@nickcarter) July 16, 2017

Family isn’t always easy,be we’re all here for you. — Nick Carter (@nickcarter) July 16, 2017

