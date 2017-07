Ariana Grande lloró durante su recital en Buenos Aires al recordar a las víctimas de Manchester

Ariana Grande (24) se presentó en el DirecTV Arena con un espectáculo que incluyó muchos condimentos: buena música, baile y mucha emoción. La cantante estadounidense visitó a la Argentina por segunda vez, como parte de su gira mundial Dangerous Woman.

La productora que trajo a la artista a nuestro país advirtió que realizaría un operativo de seguridad para garantizar la tranquilidad de los espectadores, luego del trágico atentado terrorista ocurrido el pasado 22 de mayo, unos minutos después de que finalizara un show en Manchester. Dos explosiones dejaron un saldo de 22 muertos y más de 50 heridos.

En el predio ubicado en Tortuguitas, había una gran cantidad de personal de seguridad. La entrada al estadio fue muy desorganizada porque habilitaron un solo acceso para todo el público y hubo más de seis cuadras de cola. Habían anunciado que no se podía ingresar con bolsos, mochilas y diversos objetos (como botellas, encendedores, etc.). Sin embargo, los controles fueron casi nulos.

Oriana Sabatini y Victoria Monét fueron las teloneras que antecedieron la llegada de la popular artista que en poco tiempo logró ganarse el título de la nueva reina del pop. Pasadas las 21, interpretó el tema "Be Alright" acompañada por un grupo de bailarines. En pocos minutos, provocó la euforia de sus seguidoras, casi todas adolescentes, que coreaban diversos temas de su último material discográfica como "Every day", "Bad decisions", "Forever Boy", "One last time" y "Touch me", entre otros.

El momento más emotivo del show fue cuando Ariana cantó "Somewhere Over the Rainbow", el tema que popularizó Judy Garland en la película El mago de Oz. Con una cinta de luto en la pantalla gigante, ella no pudo evitar contener las lágrimas al homenajear a las víctimas del atentado terrorista ocurrido hace más un mes.

Cabe recordar que este clásico ya lo había interpretado en el concierto One Love Manchester que organizó en Inglaterra a principios de junio para recaudar fondos para las víctimas del Manchester Arena. Participaron reconocidos artistas como Miley Cyrus, Liam Gallagher, Chris Martin, Robbie Williams, Justin Bieber y Katy Perry, entre otros.

Con el tema "Dangerous Woman", la artista cerró el espectáculo bien arriba y fue ovacionada por sus cientos de seguidores. Tras su presentación en Buenos Aires, Ariana seguirá adelante con su gira mundial y visitará diversos territorios como Costa Rica, México, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, China, Nueva Zelanda y Australia.

