Apareció muerta Araceli y hallaron nota con pedido de ayuda donde encontraron su cuerpo

Araceli Fulles

Los padres de Araceli Fulles confirmaron que el cadáver hallado en una casa de San Martín pertenece a su hija, tras reconocer el cuerpo. "Me tocó reconocer el cuerpo de mi hija. Ese hijo de puta me la quemó con cal viva a mi negra, me la desfiguró. Tiene todo mi nenita, es ella, tiene los tatuajes de mamá y papá al costado, tiene el de River", afirmó la madre llorando.

Los investigadores del femicidio determinaron que la joven fue estrangulada a lazo y tratan de establecer si estuvo retenida en la casa de la localidad bonaerense debido a que en un baño se halló un pedido de auxilio escrito en un papel higiénico y con la firma "Ara".

La nota fue encontrada en el baño de la obra en construcción ubicada en el fondo de la casa de la calle Alfonsina Storni 4477, donde ayer los perros rastreadores marcaron el sitio donde estaba enterrado bajo escombros el cuerpo de Araceli (22).

Los peritos de la Policía Científica volvieron a rastrillar el sitio del hallazgo del cadáver y descubrieron el trozo de papel con la palabra "Ayuda" y firmado por "Ara", por lo que ahora se intentará determinar si la letra coincide con la caligrafía de Araceli.

En caso de confirmarse que esa nota la escribió la chica desaparecida el 1 de abril pasado, los investigadores deberán determinar si la joven estuvo retenida en ese sitio antes de ser asesinada.

Las primeras pericias indicaron que la chica murió por un estrangulamiento a lazo en un lapso compatible con la fecha de desaparición. Darío Badaracco es sindicado autor material porque el ADN de la víctima fue encontrado en el camión con el que trabajaba repartiendo materiales de construcción. El sospechoso es intensamente buscado en operativos realizados por la Policía.

El prófugo tiene antecedentes por tentativa de robo en 2012, encubrimiento en 2013 y por un robo en 2014, todos delitos cometidos en jurisdicción del departamento judicial de San Martín. En tanto, en la causa ya se encuentran detenidos seis hombres, entre ellos Carlos Damián Alberto Cassalz, dueño del corralón donde trabajaba Badaracco (29), quien fue miembro de una superbanda de secuestradores que actuó entre 2001 y 2002, y estuvo preso hasta 2005, cuando fue excarcelado.

Cassalz, los hermanos Jonathan (29) y Emanuel (25) Ávalos y Marcos Ibarra (32) están acusados de "homicidio agravado" y serán indagados por la fiscal mañana.

Los Avalos e Ibarra no tienen antecedentes penales, al menos como mayores de edad, y trabajaban en empleos temporarios.

Araceli fue vista por última vez el 1 de abril en Villa Ballester y el último contacto con su familia fue cuando, a las 7 de la mañana del día siguiente, le envió un mensaje a su madre diciéndole: "Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa", lo que nunca ocurrió.

Tras la denuncia de la familia de la joven, los investigadores siguieron varias pistas sobre lo ocurrido y el 18 de abril último, los perros rastreadores hallaron un monedero y un neceser de la joven a unos tres kilómetros de donde se halló anoche el cadáver.

En tanto, la casa donde se encontró el cuerpo ya había sido rastrillada pero no se había encontrado nada sospechoso, por lo que cree que el cadáver fue llevado hasta allí luego de ese procedimiento y se tapó con algunos escombros y algo de cal.

