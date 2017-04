PB / DEP. ESPAÑOL 2-1 COMUNICACIONES Apareció la Furia

Deportivo Español le ganó a Comunicaciones y sumó su tercera victoria al hilo.

0 0

Apareció la Furia

El segundo del Gallego lo hizo Amarilla, de penal.

El 1-0 de Español vs. Comunicaciones

Fue una avivada de Pablo López.

El 2-0 de Español vs. Comunicaciones

Lo convirtió Amarilla de penal.

El descuento de Comu vs. Español

Banegas convirtió el penal para el 1-2.

Sufrió en el final, sí. Casi se lo empatan, sí. Terminó aguantando con uno menos, sí. Pero ganó. Volvió la Furia del Deportivo Español para alzarse con la tercera victoria al hilo. Este domingo despachó a Comunicaciones y venía de cargarse a Estudiantes de Caseros y a Atlanta. Así, el Gallego logró un aire imprescindible en su lucha por mantener la categoría, además de haber pegado un salto interesante que lo hace también soñar con el Reducido. Una mala salida desde un lateral le permitió al local ponerse en ventaja a través de Pablo López. Cristian Amarilla cambió penal por gol un rato después y la cosa parecía liquidada. Pero el Cartero también tuvo su chance desde los 12 pasos y Banegas la aprovechó. Así, en un primer tiempo intenso, la historia quedó abierta.Para el segundo quedaron la expulsión de Robledo y las corajeadas de Comu para intentar empatarlo. No pudo ser y Deportivo Español volvió a ganar subido a su Furia.

DEPORTIVO ESPAÑOL (2): Cristian Correa; Rodrigo López Alba, Leandro Lugarzo, Lucas Merolla, Ernesto Toledo; Gabriel Robledo, Sebastián Mayorga, Diego Cisterna, Pablo López; Cristian Amarilla y Federico Turienzo. DT: Eduardo Pizzo.

COMUNICACIONES (1): Sebastián Giovini; Hernán Ruquet, Agustín Cattáneo, Lucas Banegas, Darío Ramella; Nicolás Varela, Nahuel Estévez, Rodrigo Melo; Martín Rose, Federico Barrionuevo y Maximiliano Zárate. DT: Alejandro Orfila.

Goles: PT 15m Pablo López (D), 20' Cristian Amarilla -penal- (D) y 26m Lucas Banegas -penal- (C). Cambios: ST 13m Tomás Asprea x Christian Varela (C), 11m Hernán Salazar x Federico Barrionuevo (C) y Franco Romero x Pablo López (D), 18m Jonatan Soria x Martín Rose (C), 21m Diego Barrios Suárez x Federico Turienzo (D) y 34m Luis Avilés x Diego Cisterna (DEP). Amonestados: Ernesto Toledo, Lucas Merolla, Leandro Lugarzo y Diego Barrios Suárez (D); Hernán Ruquet (C), Lucas Banegas (C) y Sebastián Giovini (C). Expulsado: 34m Gabriel Robledo (D). Arbitro: Sebastián Bresba. Cancha: Español.

