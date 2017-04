RIVER "Antes me bajoneaba…"

Rodrigo Mora, cuyo ingreso fue clave en los últimos dos partidos de River, volvió a su nivel y se siente nuevamente importante para el equipo. "Redoblé el esfuerzo y hoy de vuelta soy el primer cambio", tiró contento el yorugua.

Mora con la pelota en la práctica matutina (Prensa River).

Con apariciones más que determinantes en los últimos dos triunfos de River (gol a Godoy Cruz y participación en los dos tantos del domingo contra Quilmes) Rodrigo Mora es hoy, nuevamente, el jugador desequilibrante que tanto le aportó al equipo de Gallardo. Luego de un segundo semestre de 2016 donde una lesión lo tuvo a maltraer, el uruguayo volvió renovado y en la cancha se nota. “Cada vez que me toque entrar voy a dar lo mejor de mí para que el equipo gane. Capaz que en otro momento me bajoneaba, redoblé el esfuerzo, me entrené aún más porque no estaba alcanzando. Hoy de vuelta soy el primer cambio, para mí es importante, no me da lo mismo jugar o no jugar”, sostuvo Morita en conferencia de prensa.

El enaMorado del golGol de R. Mora (R). Godoy Cruz 1 – River 2. Fecha 18. Primera División 201672017. Doblete de Alario para el MillonarioGol de L. Alario (RIV). River Plate 2 – Quilmes 0. Fecha 19, Primera División 2016/17 Alario puso arriba al MillonarioGol de L. Alario (RIV). River Plate 1 – Quilmes 0. Fecha 19, Primera División 2016/17

Una de las cosas que Mora destacó como positivas para los delanteros de River es el dibujo táctico que propone Gallardo: “Con Alario de 9 y dos delanteros por las puntas, el esquema te ayuda a llegar con bastante gente el área rival”. Y ya avisó que si el jueves le toca entrar por la Copa contra Melgar y hay un tiro libre “me voy a volver a pelear con el Pity, je. Soy delantero y tengo que hacer goles. Fue algo del momento, después nos cagábamos de risa. Es una gran persona y un gran profesional”, recordó el entredicho con el 10 en el match frente a Godoy Cruz.

Se calentó el PityGodoy Cruz 1 – River 2. Fecha 18. Primera División 201672017.

Con respecto a lo que viene, Mora aseguró: “La Libertadores es lo más importante y el principal objetivo, pero no podemos dejar de lado lo local, porque te da la clasificación a la Copa. Más allá de pensar en los de arriba, tenemos que hacernos fuertes nosotros. No podemos empatar ni perder para mantener la ilusión de pelear arriba en el torneo”.

¿El duelo con Melgar? “Sabemos que sacó adelante un partido muy importante (le ganó en el debut a Emelec). Nosotros venimos levantando a nivel individual y colectivo. Trataremos de jugar presionando y buscar los goles para llevarnos los tres puntos. De local nos tenemos que hacer fuertes”, concluyó el Pulga.

