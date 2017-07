Añelo tiene su propio matadero

La diputada nacional rionegrina María Emilia Soria aseguró hoy que en lo que va del 2017 presentó “23 proyectos”. Lo hizo a partir de un detalle de la página web del Congreso, con el que contrastó la información publicada por “Río Negro” sobre el desempeño de los legisladores de la región que terminan su mandato este año.Soria, quien busca la reelección en la cámara baja, expuso un listado con las iniciativas formalizadas hasta el 29 de junio pasado, por lo cual surgen diferencias con la base de datos Congresoscopio utilizada por este diario, que contabiliza los proyectos de ley ingresados hasta el mes de abril.El informe de la diputada del FpV indica que entre mayo y junio (período que no ingresó en el análisis de este diario) impulsó ocho leyes, en tanto que en el primer cuatrimeste del 2017 propuso siete iniciativas de ley.Lo que no especificó hoy la representante rionegrina en el Congreso es que, entre esos siete proyectos formalizados entre enero y abril, cinco corresponden a iniciativas que ya había presentado en el 2015 y que perdieron estado parlamentario por no haber sido abordadas luego de dos períodos ordinarios de sesiones.Los nuevos proyectos de Soria en la etapa inicial del 2017 fueron dos: uno estuvo relacionado al acuerdo Nación-provincias sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos, pidiendo la modificación del articulo 2° sobre dejar sin efecto la libre disponibilidad de los recursos transferidos por el “Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi)”. El otro impulsó un régimen de promoción para los elaboradores primarios de caldo de sidra y envasado en origen. Ese proyecto tiene una singularidad y es que aborda la misma temática que el texto presentado con escasos días de diferencia por el otro diputado rionegrino que termina su mandato este año, Luis Bardeggia.De esta manera, hay que precisar que Soria no dejó su casillero en blanco en el primer cuatrimestre del año, sino que oficializó dos proyectos nuevos.Soria escribió en redes sociales que “este año presenté 23 proyectos en la Cámara de Diputados”. Ese número surge luego de sumar los 15 proyectos de ley mencionados a los 7 de resolución y uno de declaración, este último para “expresar repudio por el cierre de la delegación del “Ente Nacional de Comunicaciones - Enacom -”, de la ciudad de Bariloche”.Con respecto al presentismo en los cuatro períodos ordinarios, el año 2015 muestra un nivel de inasistencias a sesión del 52,63%, dato que se explica a partir de la licencia por maternidad de la diputada.