Analía Franchín reveló que sufrió un abuso en un colectivo cuando tenía 12 años

Desde que irrumpió en los medios, Analía Franchín mostró ser dueña de una fuerte personalidad que de alguna forma le sirvió como una suerte de escudo protector contra posibles intentos de acoso o abuso por parte de los hombres. Sin embargo, en diálogo con Por Si Las Moscas, el ciclo que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad, la panelista de Los Ángeles de la Mañana sorprendió con el relato de un repudiable hecho que sufrió cuando apenas tenía 12 años.

“Yo tengo una personalidad muy fuerte y entiendo que muchas veces el victimario se aprovecha de una persona que capaz que no va a tener mucha reacción por el tipo de personalidad, lo cual me parece diez veces peor, porque vení a enfrentarte con alguien que tenga personalidad”, arrancó la periodista, para luego referirse puntualmente al abuso que vivió por parte de un hombre mientras viajaba en colectivo.

“Cuando cursaba 7mo grado y estaba preparándome para el ingreso a un colegio secundario tomaba el 106. Yo vivía en Floresta y me iba al centro todos los días, y cuando volvía a las seis de la tarde en el 106 no sabés lo que era. Entonces, me acuerdo que venía con un montón de carpetas en un brazo y en la otra tenía una bolsa que pesaba tanto que como que me iba cortando los dedos, y en un momento yo tenía como la mano semi abierta y siento algo caliente en la mano, y voy a hacer así pensando que era algo de las bolsas que llevaba y literalmente me quedé con los hue..de un tipo en la mano”, relató.

“Me dio tanto miedo que después cuando vi un asiento me senté, pero tenía terror de que me siguiera, yo dije si no se baja yo me voy con el colectivero hasta Liniers, que era donde terminaba el 106. Por suerte se bajó antes, pero yo después de ese día dije cualquier persona que abusa de una mujer tendría el alicate de las cutículas y le iría pellizcando de a pedacitos el miembro, yo sería muy sanguinaria, porque cuando vos tenés la libido puesta ahí es muy difícil sacarlo”, agregó.

“Yo llegué a mi casa, lo conté y a partir de ahí empecé a tomar como recaudos en el colectivo, donde trataba de ir a lo último, apoyaba la cola ahí y quedaba siempre de frente. Siempre me quedó grabado, no me dejó ningún trauma con los hombres, pero sí supe que si tenía que defenderme al punto de o es él o soy yo siempre iba a ser yo”, concluyó.

Fuente: TeleShow | Espectáculos